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‘Namuslu olsa evlenirdim’

Eski kız arkadaşı Güzide Duran’a iki yıl önce hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İlker İnanoğlu, 4 Bin 500 YTL adli para cezasına çarptırıldı.

24 Eylül 2008 03:00

Manken Güzide Duran'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İlker İnanoğlu, 4 Bin 500 YTL adli para cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 8. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, İlker İnanoğlu ile Güzide Duran katılmadı. Hakim, şikayete konu olan olayla ilgili ses ve görüntü kayıtlarının bulunduğu kasetin bilirkişi tarafından incelenip dava dosyasına eklendiğini bildirdi.

Duruşmada söz alan İnanoğlu'nun avukatı Merve Fidan, müvekkilinin suç işlemediğini belirterek, beraatını istedi. Duran'ın avukatı Muharrem Özay ise 2 yıl önce sarf ettiği sözler nedeniyle müvekkilinin rencide olmasına yol açan İnanoğlu'nun ifadesinde sözlerini inkar etmediğine dikkat çekerek, bu nedenle cezalandırılmasını talep etti.

Davayı karara bağlayan hakim, İlker İnanoğlu'nu "Duran'a, basın yoluyla hakaret ettiği" gerekçesiyle önce 120 günlük adli para cezasına çarptırdı. İnanoğlu'nun, suçu tahrik altında işlemesi yüzünden cezasını 90 günlük adli para cezasına düşüren hakim, sosyal ve ekonomik durumunu göz önüne aldığı sanığa günlüğü 50 YTL'den toplam 4 bin 500 YTL adli para cezası verdi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada Güzide Duran için "Namuslu olsa evlenirdim" dediği öne sürülen İnanoğlu'nun, TCK'nın "hakaret" suçunu düzenleyen 125. maddesi uyarınca 3 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyordu.

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