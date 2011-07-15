-NAMOĞLU UEFA'DAKİ GÖREVİNİ BIRAKTI İSTANBUL (A.A) - 15.07.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu'nun, UEFA maç delegesi görevinden kendi isteğiyle ayrıldı. TFF'den alınan bilgiye göre, 1992'de FIFA hakemliğini bıraktıktan sonra 1993-2003 yılları arasında UEFA gözlemcisi olarak uluslararası arenada görev yapan Namoğlu, 2003 yılından bu yana da UEFA maç delegeliği görevini yürütüyordu. 12 yıl hakemlik, 10 yıl UEFA gözlemciliği ve 8 yıl UEFA delegeliği ile toplam 30 yıl spor camiasına hizmet eden Yusuf Namoğlu, MHK Başkanlığının getirdiği sorumluluk ve hakemlik camiasına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla 14 Temmuz 2011 itibariyle UEFA'daki görevinden kendi isteğiyle ayrıldı.