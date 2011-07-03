-NAMOĞLU: UEFA-FIFA KURALLARINI UYGULAYACAĞIZ İSTANBUL (A.A) - 02.07.2011 - Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, herkese eşit mesafede olabilecek bir kurul oluşturduklarını söyledi. Namoğlu, LİG TV'ye verdiği röportajda, zor bir görevi üstlendiklerinin farkında olduklarını dile getirerek, başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Gerekirse Kulüpler Birliği toplantısına katılıp bilgi aktarabileceğini ifade eden Namoğlu, açık bir politika izleyeceklerini ve hesabını verebilecekleri adımı atmaya çalışacaklarını söyledi. MHK yönetimini oluştururken, birçok unsuru göz önünde bulundurduklarını belirten Namoğlu, ''Herkese eşit mesafede olabilecek bir yönetim kurulu meydana getirdik'' dedi. Namoğlu, hakem atamalarının belli kriterlere göre yapıldığını ve bu kriterlerin Futbol Federasyonu Yönetmeliği'nde yer aldığını kaydederek, şöyle konuştu: ''MHK Atama Komisyonu üç kişiden oluşuyor. Bu arkadaşlar hakemleri atarken, öncelikle onların performansını göz önüne alıyor. Yani gözlemciden gelen notlar, raporlar, artı daha önceki maçların raporları, maçlar içerisindeki performansı, MHK üyelerinin kanaati, maçın önemi ve şartları, hakemin doğum yeri gibi durumlar göz önüne alınarak adaletli şekilde herkese eşit bir atama sistemini uygulamayı düşünüyoruz.'' -''UEFA VE FIFA KURALLARINI UYGULAYACAĞIZ''- MHK Başkanı Namoğlu, bazı kulüplerin, bazı hakemleri maçlarına istememesiyle ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti: ''UEFA'ya, FIFA'ya 'ben bu hakemi istemiyorum' dediğinizde yine gönderiliyor. Yani kulüplerin, 'ben bunu istiyorum, ben bunu istemiyorum' demesi doğru değil. O zaman kulüpler yönetmiş oluyor ki orada olmamızın bir anlamı kalmaz. Önemli olan bütün kulüplere eşit yaklaşmak. Biz, UEFA ve FIFA'daki kuralları burada aynen uygulayacağız. Kulüplerin talepleri doğrultusunda değil, bizim gördüğümüz performanslar doğrultusunda görev dağılımı olacaktır. Herkese eşit mesafede, art niyet olmadan dürüstçe bu görevi yapmaya çalışacağız. Bu anlamda MHK'ya talepler de olmaz. Benim olduğum dönemde olmaması gerekir.'' Kulüplerden bu yönde gelecek talepleri dikkate almadan görevlerini yapacaklarını anlatan Namoğlu, ''Eğer hakeme güveniyorsak, hakem de inandığımız bir hakemse her maça çıkacaktır. Görevini sahada dürüstçe en iyi şekilde yapacaktır. Önemli olan hakemleri minimum hata yapacağı bir noktaya taşıyabilmek ve o noktada görev yapabilmelerini sağlamak. Biz onu yaratmaya çalışacağız. Onları daha iyi motive edip, performanslarının üst düzeyde olmasını sağlamaya çalışacağız'' ifadelerini dile getirdi. Hakem camiasındaki dağınıklığın faal hakemlerin rahat çalışmasını engellediği görüşünü ifade eden Namoğlu, ''Bazı hakem arkadaşlar sahaya çıkarken, sakin bir kafada çıkmamış oluyorlar. Camianın dağınık olması onları sahada etkiliyordur. Bu bakımdan hakemliği bırakmış olan arkadaşların bölünmüşlüğünü toparlamak için elimden geleni yapacağım. Hangi kesimden olursa olsun, onlarla yakın irtibat kurarak, görüşmeler yaparak, bu bütünlüğü kurmaya çalışacağım. Hakemler de kendi aralarında bütünleştiğinde inanıyorum ki sahada çok verimli olacak'' diye konuştu. -''TAM PROFESYONELLİK YÜRÜMEZ''- Yusuf Namoğlu, profesyonel hakemliğin hiçbir ülkede uygulanmadığını dile getirerek, şunları söyledi: ''Tam anlamıyla profesyonel hakemliğin yürümesi zor. Nedenine gelince; hakem olan insanın bir eğitimi, işi var. Siz onu oradan koparıp, alacaksınız. Formu düştüğünde, görev veremediğiniz zaman sözleşmeyi iptal etmeniz gerekecek. Bunların hepsini çok boyutlu olarak düşünmek gerekir. Bana göre tam profesyonellik değil de yarı profesyonellik uygulanabilir. O uygulamayla ilgili başkanla görüşeceğim. Eğer imkanlar olursa, denemeler yapmaya çalışırız. Tam profesyonellik yürümez ama yarı profesyonellik yürüyebilir.'' MHK Başkanı Namoğlu, hakemlere eşit mesafede duracaklarını, başarılı olanların üst klasmana terfi edeceğini belirterek, ''Hakemler arasında asla taraf olmayacağız. Adaleti sağlamaya çalışacağız. Ayrıca kulüpler arasında da taraf olmayacağız. Eşit, adaletli bir şekilde dürüstçe atamalar yapmaya çalışacağız. Ekibim de aynı düşüncede. O yüzden kimsenin fazla bir şey diyemeyeceği noktada bir araya gelmeye çalışacağız'' dedi. Yusuf Namoğlu, eski MHK Başkanı Oğuz Sarvan ile görüş alış verişinde bulunduklarını belirterek, kendisinden yararlanmaya çalışacaklarını da ifade etti.