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Namazını camide kıl, puan topla ödülü kap

Konya'nın Seydişehir İlçesi'nde Seydişehir Çevre, Kültür, Gençlik ve Sosyal Dayanışma Derneği ilkokul öğrencilerine yönelik sıradışı bir yarı

13 Ocak 2012 02:00

 T24- Konya'nın Seydişehir İlçesi'nde Seydişehir Çevre, Kültür, Gençlik ve Sosyal Dayanışma Derneği, ilköğretim okulu öğrencilerinin camide namaz kılması için 'Namazını Camide kıl, puanını topla, ödülü kap' sloganıyla, 'Haydi çocuklar camiye' adlı yarışma başlattı.

90 gün sürecek yarışmada en çok puana ulaşıp dereceye giren öğrencilere dizüstü bilgisayar, bisiklet, çeyrek altın, MP3 müzik çalar gibi ödüller verilecek. Sabah ve yatsı namazının puanı 30, öğle, ikindi ve akşam namazanın puanı ise 10 puan olarak değerlendirilecek.

Avukat, imam, öğretmen, esnaf ve mali müşavirler tarafından geçen yıl kurulan Seydişehir Çevre Kültür Gençlik ve Sosyal Dayanışma Derneği, çocukları namaza alıştırmak için yarışma düzenledi.

İlköğretim okulu kız ve erkek öğrencilerini kapsayan yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, dernek binasına gidip başvuru formu doldurucak. 15 Ocak'ta sona erecek başvuruların ardından 90 gün sürecek yarışmada en çok puan toplayıp dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuşacak.

'Haydi çocuklar camiye'


'Karanlığa küfretmiyeceğiz. Bir mum yakacağız' düşüncesinden yola çıkarak derneği kurduklarını isöyleyen yönetim kurulu üyesi avukat Yasir Dumlupınar, "Biz kızan, kıran taraf olmayacağız. Seven, hoşgören taraf olacağız" dedi.

Kutlu Doğum Haftası yaklaştığı için 'Haydi çocuklar camiye' adlı bir program yaptıklarını ifade eden Yasir Dumlupınar, şunları söyledi:

"Amacımız, Türkiye'de hiçbir toplumu rahatsız etmek değil. Ülke ve toplumun lehine birşeyler yapmak istedik. Bugün gazetelerin üçüncü sayfalarında bol bol cinayet, fuhuş ve uyuşturucu madde kullanma haberleri görüyoruz. Biz, namaz kılan gençlik sayısı arttığı zaman, gazetelerin üçüncü safyasındaki haberlerin daha da azalacağını inanıyoruz. Eminim ki, yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede, bizim kampanyamız hiç bir toplumu rahatsız etmez. Bilindiği gibi Kuran-ı Kerim ilk indiğinde 'oku' emriyle inmiştir."

Yarışmanın ilköğretim okulunda öğrenim gören kız ve erkek öğrencilerini kapsadığını belirten Yasir Dumlupınar, 1- 4'üncü sınıflar ile 5 - 8'inci sınıflar arası olarak iki kategoride yarışma düzenlediklerini söyledi.

"Camilerden kupon toplanacak"

Yasir Dumlupınar, yarışmanın nasıl olacağını şöyle anlattı:

"Yarışmada puan sistemi yaptık. Sabah ve yatsı namazı 30 puan, diğer namazlar 10 puan. Üç ay devem edecek yarışma sonunda en çok puan toplayan öğrencilerimizi ödüllendireceğiz. Seydişehir kent merkezindeki camileri kapsayan yarışmada, camilerde bizim gönüllü cemaatlerimiz var. Bunlar derneğinimiz tarafından kendilerine verilmiş olan bilgi notları dahilinde camiye gelip namazını kılan öğrencilere hangi puan aldığına dair puan kuponunu verecek. Öğrenciler de, namaz karnesine bu kuponları yapıştıracak. Puanları da oradan takip etmiş olacağız. Türkiye'de böyle bir çalışmanın ilk olduğunu ve örnek olacağını düşünüyorum."

Yarışmayı 10 Ocak'ta duyurduklarını hatırlatan Dumlupınar, ilk gün 150 öğrencinin başvurduğunu ve son güne kadarde 500 kişiye ulaşacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Müftü'den destek

Seydişehir Müftüsü Sıtkı Beydilli, "Namaz önemli bir ibadettir. Kuran-ı Kerim'de de en çok bu konudan bahsediliyor. Günümüzde 5 vakit namaz kılan sayısı gün geçtikce azalıyor. Kimin düzenlediğine bakmadan, namazı destekleyenleri destekliyorum" dedi.

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