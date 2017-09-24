Namaz kılmadığı için oğluna 'şeytan' dedi, eşini satırla öldürdü!

Eşi Necmiye Gürses’i satırla öldüren tutuklu sanık Halil Adil Gürses, Şanlıurfa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıktı. Savunmasında, “Eşim kardeşlerini eve getiriyordu. Ben kardeşleriyle anlaşamıyordum. Getirmemesini söylüyordum. Tartışıyorduk. Olay günü kendimi kaybettim. Tartışmalardan dolayı psikolojim bozulmuştu” diyen Gürses'in, Menzil tarikatı üyesi olduğu ileri sürüldü.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre; babasından şikâyetçi olan Faruk Gürses ise “Babam namaz kılmadığımız için bize münafık, şeytan gibi sözler söylüyordu” diye konuştu. Mahkeme heyeti sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Doktor Ekrem Tok Adana Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi’nden rapor alınmasına karar vererek duruşmayı kasım ayına erteledi.

Daha önce de tartıştıklarını, beş, altı ay başka bir ev tuttuğunu söyleyen sanık Gürses, “Başka erkeklerle aldatma gibi bir durum söz konusu değil” dedi.

Gürses, olay günü yaşananları ise şu sözlerle anlattı: “Kardeşlerini eve getirdiği için ben odamı ayırdım. Ayrı yerlerde yatıyorduk. Eşimi olay gecesi odama çağırdım. Kardeşlerini eve getirmesi konusunda konuşmak istiyordum. O konuşmak istemedi. Ben lavaboya gittim. Döndüğümde yatağımda olduğunu gördüm. Kendimi kaybettim. Olaylar oldu. O an ne yaptığımı bilmediğim için satırı niye sobaya koyduğumu da bilmiyorum. Pişmanım. Tartışmalardan dolayı psikolojim bozulmuştu. Gündüzleri yatamıyordum. Yemek yiyemiyordum. Şu anda da ilaç kullanıyorum.”

“Babamız kendi gittiği vakfa bizim de gitmemiz konusunda bizi zorluyordu”

Müşteki sıfatıyla dinlenen Gürses’in oğlu Halit Gürses de babasının çocukluktan beri sürekli kendilerine baskı yaptığını, zaman zaman kendilerine yaralayıcı darbeler vurduğunu söyledi. Gürses, “Annemle babam arasında ciddi bir tartışmaya sebep olmadım. Dayımlar sadece bayramlarda geliyorlardı. Annem üst katta, kardeşlerim alt katta kalıyorlardı. Sırf rahatsız olmasınlar diye dayımlar kardeşime geliyorlardı” dedi.

Babalarının çocukları namaz kılmadığı için evden ayrıldığını vurgulayan Halit Gürses, “Babamız kendi gittiği vakfa bizim de gitmemiz konusunda bizi zorluyordu” diye konuştu.