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'Namaz kıldığım için 6 gün hapis yattım'

Çetin Doğan: Batı Çalışma Grubu'nun kanunsuz işlem yaptığına ilişkin tek bir belge gösterin kendimi Kızılay Meydanı'nda yakarım. Toplumsal reaksiyonu BÇG üyesi olan 17 kişi yapmışsa, biz mucizeler yaratmışız

26 Eylül 2013 17:19

28 Şubat davasının 19. duruşması gergin geçti. Emekli Org. Çetin Doğan'ın "Kimsenin namazına niyazına, camiye gitmesine karışmadık" sözleri üzerine müştekilerden Kerim Sümer, "Yalan söylüyorsunuz. Namaz kıldığım için 6 gün hapse girdim; suçum yoktu" diye bağırdı.
 
Dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan'ın 2.5 gün süren savunmasını tamamladığı duruşmada bir müşteki duruşma salonundan çıkarıldı.
 
Gökhan Gerçek'in ntvmsnbc'deki haberine göre, duruşmanın sabahki oturumunda Doğan’a "Mütedeyyin İslam ile Siyasal İslam arasındaki fark nedir?" diye soruldu. Doğan, TSK'nın irtica algısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve "Kimsenin namazına niyazına, camiye gitmesine karışmadık. İnsanların sahur saatlerini düzenledik. Hiçbir zaman iman ve itikata ilişkin şeyler söylemedik" diye konuştu. Bunun üzerine salonda bulunan müştekilerden Kerim Sümer ayağa kalkarak "Yalan söylüyorsunuz. Namaz kıldığım için 6 gün hapse girdim; suçum yoktu" diye bağırdı.
 
Sümer, sinkaflı sözleri üzerine güvenlik birimleri tarafından mahkeme heyetinin talebiyle salondan çıkartıldı.
 
Konuşmasına devam eden Çetin Doğan, "Batı Çalışma Grubu'nun kanunsuz işlem yaptığına ilişkin tek bir belge gösterin kendimi Kızılay Meydanı'nda yakarım. Toplumsal reaksiyonu BÇG üyesi olan 17 kişi yapmışsa, biz mucizeler yaratmışız" dedi.

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