Namağlupların savaşını Galatasaray kazandı

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bruma'nın 13. dakikada kaydettiği golle kazanan Galatasaray, ligde yenilgisiz şekilde yoluna devam ederken Gençlerbirliği ligdeki ilk mağlubiyetini almış oldu. Maçın ilk yarısı G.Saray'ın üstün oyunuyla tamamlanırken 2. yarıda maça ağırlığını koyan ve ataklarını sıklaştıran Gençlerbirliği, Muslera'ya takıldı. Uruguaylı kaleci kritik kurtaşlar yaparak takımının galip kalmasında önemli rol oynadı.

Öte yandan Gençlerbirliği'ne bu sezon 19 Mayıs Stadı'nda ilk golü atan Bruma, bu sezon ki gol sayısını da 3'e çıkardı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 17'ye yükseltirken Gençlerbirliği, 10 puanda kaldı.

İki takım mücadelede şu 11'lerle sahaya çıktı:



Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Ahmet Çalık, Kulusic, Uğur, Selçuk, Landel, Serdar, Khalili, Aydın, Stancu



Galatasaray: Muslera, Sabri, Chedjou, Hakan, Carole, Yasin, Tolga, Selçuk, Bruma, Josue, Eren

