Nalbantyan: Anlaşma yakın

Babacan: Azerbaycan’ı küstürmeyiz

Nalbantyan: Yakında bir anlaşma mümkün

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Dışişleri Bakanları Toplantısı için Erivan'da bulunan Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Erivan'dan ayrılmadan hemen önce Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile görüştü. ntvmsnbc'nin haberine göre; Sarkisyan, Erivan’a gelen tüm heyet başkanlarını ve dışişleri bakanlarını toplu şekilde kabul etti. Daha sonra Ali Babacan haricindeki bakanlar ayrıldı ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Nalbantyan'ın da katılımı ile üçlü bir görüşme gerçekleşti. Görüşmeye Büyükelçi Ertuğrul Apakan da katıldı.Görüşmede Türkiye ve Ermenistan arasındaki müzakere sürecinde gelinen son nokta değerlendirildi ve karşılıklı iyimser mesajlar verildi.Türkiye'nin Ermenistan ile ilişkilerde, kapsamlı bir çözüm ve tam normalleşme öngördüğü söyleniyor. Bazı sorunlar çözüldükten sonra, diğer sorunların dondurulmasını veya askıya alınmasını Türk tarafı arzu etmiyor. Ermenistan ile görüşmelerin, Azeri-Ermeni görüşmelerine paralel bir süreç olduğunun ise altı çiziliyor.Zirvede alınan bir başka karar da Ermenistan ve Azerbaycan cumhurbaşkanlarının Mayıs ve Haziran ayında görüşmeleri.Babacan bugün, Rus Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmed Guliyev'le de biraraya geldi.Edinilen bilgilere göre Babacan, Rus Dışışleri Bakanı'ndan başta Karabağ olmak üzere Ermeni-Azeri sorunlarının çözümü için Ermenistan'ın cesaretlendirilmesini istedi.Babacan, Azeri-Ermeni sorunlarının çözümünün tüm bölgeye olumlu etki yapacağını vurguladı. Babacan'ın Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Guliyev'le görüşmesinde ise, Türk-Ermeni görüşmelerinin gündeme gelmediği öğrenildi.Ermeni Dışişleri Bakanı Nalbantyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Guliyev bir basın toplantısında biraraya geldiler. Guliyev, Karabağ konusunda bütün ülkelerin çabalarını takdirle karşıladıklarını ifade ederken, sorunun devamının kimsenin yararına olmadığını vurguladı.Guliyev, "Türk-Ermeni yakınlaşması" ile ilgili bir soru üzerine, "Bu, Türkiye ve Ermenistan'ın içişidir, buna karışamayız. İsteğimiz Türk-Ermeni ve Azeri-Ermeni görüşme süreçlerinin paralel yürümesidir" yanıtını verdi.Ermenistan Dışişleri Bakanı Nalbantyan ise, Türkiye ile sorunların çözümüne yönelik bir anlaşma imzalanıp imzalanmayacağı sorusuna; "Müzakerelerimiz sürüyor, ilerleme kaydettik. Yakında bir anlaşma mümkün, ama şimdilik çalışmalar sürüyor" yanıtını verdi.