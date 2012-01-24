-Nalbandyan şükranlarını sundu ANKARA (A.A) - 24.01.2012 - Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbandyan, Fransa Senatosu'nun 1915 olaylarına ilişkin aldığı karara ilişkin bir yazılı açıklama yayımlayarak, Fransa'ya "şükranlarını sundu". Nalbanyan açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün sadece Ermenistan-Fransa ilişkileri açısından değil, dünyada insan haklarının korunması açısından da tarihe altın harflerle yazılacaktır. Bu kararlarından dolayı Fransa Cumhurbaşkanı, Senatosu, Ulusal Meclisi ve hükümetine şükranlarımı sunmak istiyorum".