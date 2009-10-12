Nalbandyan: Sınırlar yıl sonuna kadar açılabilir

Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırların yıl sonuna kadar açılması olasılığının bulunduğunu söyledi.

İnternet ajanslarından Tert'in haberine göre, Türk-Ermeni sınırlarının yıl sonuna kadar açılması olasılığının bulunup bulunmadığı yönündeki bir soru üzerine Sarkisyan, böyle bir ihtimalin bulunduğunu ifade ederek, ''Her şey mümkün. Bu, tarafların (Emenistan ile Türkiye) varılan anlaşmalara saygı duymalarına ve bu doğrultuda ilerlemelerine bağlıdır. Ermenistan başka ülkelerle varılan anlaşmalara her zaman saygı duymuştur'' diye konuştu.

İşgal altındaki Yukarı Karabağ konusuna da değinen Nalbandyan, Karabağ sorununun çözümünü amaçlayan müzakereler sürecinde olumlu bir dinamiğin bulunduğunu ifade ederek, bu sürecin basit bir süreç olmadığını ve doğru yönde ilerlediğini söyledi. Karabağ sorununun çözümüne ilişkin Madrid belgesinde birçok ilkenin yer aldığını ve bugün bu ilkelerden ikisini müzakere ettiklerini belirterek, ''Eğer anlaşırsak ilerleyeceğiz. Tüm ilkeler üzerinde anlaşırsak da, o zaman barış anlaşmasının hazırlık süreci başlatılacaktır'' dedi.

Nalbandyan, bu sürecin uzun ve zor olduğunu ve tarafların da (Azerbaycan ile Ermenistan) bunu bildiğini söyleyerek, dolayısıyla yapılan açıklamalara dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.