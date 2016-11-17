Nakşibendi Sempozyumu kamu spotu olarak yayınlanacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Aziz Mahmud Hüdai Vakfı tarafından düzenlenen “Nakşibendilik Sempozyumu” için hazırlanan reklam filminin, radyo ve televizyonlarda kamu spotu olarak ücretsiz yayımlanmasını, CHP ve HDP’li üyelerin itirazlarına karşın AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla “kamu yararı var” gerekçesiyle kabul etti.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Nakşibendilik geleneği içinde Erenköy cemaati vakıflarından biri olan Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, 2-4 Aralık tarihlerinde düzenlenecek “Nakşibendilik Sempozyumu” için hazırladığı reklam filminin kamu spotu olarak yayımlanması için RTÜK’e başvurdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen Topbaş ailesinden Ahmet Hamdi Topbaş tarafından yönetilen vakıfın başvurusu, incelenerek RTÜK üst kurulunun onayına sunuldu.

1986 yılında kurulan ve 2011 yılında Bakanlar Kurulu’nda “vergi muafiyeti” sağlanan Aziz Mahmud Hüdai Vakfı tarafından, Nakşibendiyye tarikatının kurucusu sayılan ve 14. yüzyılda yaşayan Bahaeddin Nakşibend’in “hayatı, görüşü ve tesirinin” ele alınacağı belirtilen sempozyum için 23 saniyelik bir reklam filmi hazırlandı. Filmde, “Asya ve Anadolu’nun manevi mimarı, Bahaeddin Nakşibend Hazretlerinin hayatı, görüşleri ve tesirinin ele alınacağı uluslararası Nakşibendilik Sempozyumuna bütün halkımız davetlidir” ifadeleri yer aldı. Ücretsiz olarak yayımlanması amacıyla başvurusu yapılan filmde ayrıca Aziz Mahmud Hüdai Vakfı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi logolarının da filmin sonunda bulunduğu tespit edildi.

Gerekçe ‘kamu yararı’

Yapılan incelemelerde 2016 yılında vakfın göndermiş olduğu spot film çalışması bulunmadığı belirtilirken, üst kurul oylaması öncesinde tarikat reklamının “kamuoyunda farkındalık oluşturacağı ve yayın kuruluşlarına tavsiye edilmesinde kamu yararı olacağı” görüşü savunuldu. RTÜK üst kurulunun gündemine getirilen talep, tartışmaların ardından CHP ve HDP’li üyelerin ret oylarına karşın, AKP ve MHP’li üyelerin ortak onayı ile kabul edildi. Vakfın, 2 Aralık’ta Haliç Kongre Merkezi’nde düzenleyeceği sempozyum açılışına protokol konuşması yapmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in de katılımının beklendiği öğrenildi.

Sempozyuma ayrıca Türkiye’den 13 üniversiteden öğretim üyelerinin yanı sıra, Yeni Zelanda, Hindistan, Özbekistan, Pakistan Makedonya ve Kırgızistan gibi ülkelerden akademisyenler konuşmacı olarak katılacak. Sempozyumun bilim kurulu ve tertip heyetinde Marmara Üniversitesi’nden çok sayıda akademisyen yer alırken Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kâmil Yılmaz’ın da kurulda yer alması dikkat çekti. Sempozyum programında 3-4 Aralık tarihlerinde Bahaeddin Nakşibend ve tarikatı ile Nakşibendiliğin Orta Asya, Anadolu ve Balkanlar, Ortadoğu, Hint- Alt Kıtası’daki süreçleri ve tarikatın eğitim, düşünce ve sosyal ilişkileri tartışılacak.