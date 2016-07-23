NAKSAN Yönetim Kurulu Başkanı gözaltında

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı ve NAKSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu gözaltına alındı.

NAKSAN Holding’e kayyum atanması sonrası bugün yapılan operasyonla Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu'nun “FETÖ/PDY” soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Oğlu da gözaltına alınmıştı

İşadamı Cahit Nakıboğlu'nun bir kaç gün önce de oğlu Taner Nakıboğlu Gaziantep Havalimanında gözaltına alınmıştı. 8 Mart tarihinde Naksan Holding'te polisler tarafından yapılan operasyonda çok sayıda belge ve bilgisayara el konulmuştu.

7 bin çalışan var

1940 yılında temeli atılan Naksan Holding bünyesinde 7 bin kişi çalışıyor. Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde Naksan Holding'e bağlı 2 şirket bulunuyor. Holdingin ana faaliyet alanı, plastik, tekstil ve enerji olarak öne çıkıyor.