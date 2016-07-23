NAKSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu gözaltına alındı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı ve NAKSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu'nun (68) FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Gaziantep Valiliği, yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulundaki 2 üyesi gözaltına alınan Naksan Holdinge kayyım atandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile aidiyeti, iltisakı, irtibatı ve finanst desteği olduğu saptanan Naksan Holding’e kayyım atandığı belirtilerek şöyle dendi:

"15 Temmuz 2016 tarihinde (FETÖ/PDY) Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet yapılanması Silahlı Terör Örgütü mensuplarınca, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs suçlarından; ilimizde Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalar devam etmektedir.

"Soruşturma kapsamda, Milli Güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY Terör Örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı, finans desteği ve üyeliğe belirlenenlerden; ilimizde faaliyet gösteren Naksan Holding ve Naksan Plastik yönetim kurulu üyesi Taner Nakıboğlu 20.07.2016 tarihinde, Cahit Nakıboğlu ve Emre Nakıboğlu isimli şahıslar 22.07.2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Aynı şirketlerin yönetim kurulu üyelerinden Bahaeddin Nakıboğlu, Mehmet Hilmi Nakıboğlu ve Osman Nakıboğlu isimli şahısların yurtdışına çıktıkları anlaşıldığından yakalanamamışlardır. Soruşturma kapsamında adı geçen şirket yönetimine, Gaziantep Adliyesi 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 22.07.2016 tarih ve 2016/4529 sayılı kararı ile kayyum ataması yapılmıştır."

Taner Nakıpoğlu havalanında gözaltına alındı

Valilik öte yandan kayyum atanan Naksan Holdingin geçen çarşamba günü gözaltına alınan yönetim kurulu üyesi Taner Nakıboğlu’nun yakalanış anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, Gaziantep’ten İstanbul’a gitmek için uçağa binen Taner Nakıboğlu’nun, koltuklarında kalkışı bekleyen yolcuların arasında polistarafından gözaltına alınışı ve kelepçelenerek uçaktan indirilip Emniyet Müdürlüğü’ne götürülüşü yer alıyor.

7 bin çalışanı var

1940 yılında temeli atılan Naksan Holding bünyesinde 7 bin kişi çalışıyor. Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde Naksan Holding'e bağlı 2 şirket bulunuşor. Holdingin ana faaliyet alanı, plastik, tekstil ve enerji olarak öne çıkıyor.