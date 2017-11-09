Naksan Holding duruşmasında tahliye istemleri kabul edilmedi

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2\'si tutuklu 25 sanığın yargılandığı Naksan Holding\'e yönelik süren davanın ilk duruşmasında, sanıklar eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu ve oğlu Taner Nakıboğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Savcının hazırladığı 628 sayfalık dava iddianamesinde Naksan Holding bünyesinde 51 şirketin bulunduğu, yapılan inceleme sonucunda bu şirketlerin FETÖ/PDY terör örgütünün sermayesi ile ticari alanda faaliyette bulunmak üzere kurulduğu ve örgüte ait bir iktisadi işletme olduğu belirtildi. Nakıboğlu ailesinin, şehrin çeşitli yerlerindeki işyeri, konut, işhanı gibi taşınmazları satarak yaklaşık 22 milyon doların başka bir hesaba aktardığını belirtilen iddianamede, kayyum atanmasından önce de holdingin içinin boşaltıldığı bilgisine yer verildi. Salı günü başlayan duruşmada tüm sanıklar ve avukatlar savunmalarını yaptı. Mahkeme Başkanı Murat Çolakoğlu, duruşma sonunda sağlık sorunları nedeni ile tahliyesini isteyen tutuklu sanıklardan Cahit Nakıboğlu’nun, cezaevinde yatmasına engel teşkil edecek bir sağlık sorunu olmadığı gerekçesi ile tutukluluğunun devamına kararına karar verdi. Ayrıca Nakıboğlu’nun savunmasında tanık olarak dinlenmesini istediği AK Parti Milletvekili Ahmet Uzer’in dinlenmesine gerek duyulmadığı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Durdu Yetkinşekerci ve işadamı Mehmet Ali Sağlamcılar’ın ise, ifade vermek üzere mahkemeye getirilmesine karar verildi. Yine tutuklu sanık Cahit Nakıboğlu’nun, ‘etkin pişmanlık’ hükümlerinden yararlanmaya yönelik istemin, Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ankara KOM Daire Başkanlığı ile yapılacak müzakereden sonra karara bağlanacağı belirtildi. Sanıklardan Taner Nakıboğlu’nun da tutukluluk haline devamına karar veren mahkeme davayı 2018 yılı Şubat ayına erteledi.

Duruşmada kararın açıklanması ardından, duruşma salonundan çıkan Nakıboğlu ailesi fertleri gözyaşı döktü. Aileyi, yakınları sakinleştirerek adliyeden çıkardı.