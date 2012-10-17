Nakit para tarihe mi karışıyor?

"Skrill" adlı kuruluşun "Paranın Geleceği" (The Future of Money) adlı araştırmasına göre Almanların yarısı nakit paranın 2050 yılına kadar kullanımdan kalkacağını düşünüyor.

"Skrill" adlı şirketin araştırmasının sonuçları, kağıt ve madenî paraların genel olarak anlamını yitireceğini ortaya koydu. Kendisine soru yöneltilenlerin yarısı, önümüzdeki 8 yıl içerisinde ödemelerde gittikçe daha az nakit para kullanmak istediklerini söyledi. Ankete katılan Almanların yüzde 46’sı nakit ödeme ile alışveriş yapılan dükkânlardan hoşlanmıyor.

Araştırmanın başka bir sonucu da, hemen hemen her Almandan ikisinin (halkın yüzde 53’ü), nakit paranın en geç 2050 yılına kadar tamamen kullanımdan kalkacağını düşünüyor olması. Soru yöneltilenlerin yüzde 6’sı ise nakit para kullanımının daha şimdiden ortadan kalkması gerektiği görüşünde.

Nakit para ile kredi kartı rekabette

Almanya'da nakit parayla ve kartla ödeme tarzları arasında şu sıralarda büyük bir rekabet var. Hâlihazırda Almanların yüzde 99’u en azından ayda bir kez nakit para ile ödeme yapıyor ama kartla ödeme yapanların sayısı da oldukça yüksek. Örneğin Alman internet kullanıcılarının yüzde 90’ı en az bir kez banka kartı ile, yüzde 64’ü kredi kartı ile, yüzde 35'i ise “dijital cüzdan” üzerinden ödeme yapmış durumda.

Nakit para kullanımı giderek azalırken, Almanların yüzde 50’si gelecekte daha fazla mobil telefonlar, kredi kartları, dijital cüzdan ve banka kartı üzerinden alışveriş yapacaklarını öngörüyor. Bunun sebeplerinden biri internet üzerinden yapılan alışverişler. Almanların yüzde 90’ı bugüne kadar internet üzerinden ürün satın almış ve bu tür alışverişleri sürdürmeyi düşünüyor. Soru yöneltilenlerin yüzde 41’i gelecek yıl internet üzerinden daha fazla alışveriş yapmayı düşündüğünü belirtiyor. Her beş kişiden biri ise eğer bugün imkân dahilinde olsa sadece online alışveriş yapmayı tercih edeceğini açıklıyor.

'Radikal değişimlerin işaretleri'

Zamanla nakit para, kredi veya banka kartı ile ödemeler, yerlerini dijital cüzdanlar, cep telefonu ve akıllı telefon uygulamaları aracılığıyla internet üzerinden yapılan ödemelere bırakıyor. Tüketiciler bu yolu hızlı ve basit buluyorlar. Örneğin İsveç’te nakit para ile ödeme yapanların oranı sadece yüzde 3. “Skrill” şirketinin yöneticisi Siegfried Heimgärtner bunun “bu alandaki radikal değişimlerin ilk işaretleri olduğunu” vurguluyor. (Deutsche Welle Türkçe)