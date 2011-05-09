-NAKİT DENGESİ 5,6 MİLYAR TL AÇIK VERDİ ANKARA (A.A) - 09.05.2011 - Hazinenin nakit dengesi, Nisanda 1,4 milyar lira fazla verdi. Nakit dengesi Ocak-Nisan döneminde ise 5,6 milyar lira açık verdi. Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan 2011 yılı Nisan ayı Hazine nakit gerçekleşmelerine ilişkin geçici sonuçlara göre, Nisan ayında nakit bazda toplam 23,9 milyar lira gelir elde edilirken, 19,8 milyar lira faiz dışı harcama yapıldı ve 4,1 milyar lira faiz dışı fazla oluştu. Toplam 200,1 milyon lira da özelleştirme ve fon geliri elde edilirken, 2,8 milyar lira faiz ödemesi sonrası Hazine nakit dengesi 1,4 milyar lira fazla verdi. Nisan ayında 932,3 milyon lira net dış borçlanma ve 2,2 milyar lira net iç borçlanma yapılırken net borçlanma 1,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, Hazine hesaplarında kur değişimlerinden kaynaklanan düşüş 37,9 milyon lira olurken, özelleştirme geliri elde edilmedi, TMSF'den ise 0,5 milyon liralık aktarım oldu. -OCAK-NİSAN DÖNEMİ NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ- Bu yılın Ocak-Nisan döneminde nakit bazda toplam 88,9 milyar lira gelir elde edildi. Aynı dönemde 79,8 milyar lira faiz dışı harcama yapıldı ve 9,2 milyar lira faiz dışı fazla oluştu. Toplam 16,6 milyar lira faiz ödemesi ile 1,8 milyar lira özelleştirme ve fon gelirlerinden sonra Hazine nakit dengesi 5,6 milyar lira açık verdi.