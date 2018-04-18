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Nakil sonrası vücudunda yaralar çıktı, gözlerini kaybetti

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da 2 yıl önce lösemi hastalığına yakalanan Atilla Keten (35), ilik nakli olduktan sonra vücudunda yaralar çıktı, gözlerini kaybetti

18 Nisan 2018 14:13

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da 2 yıl önce lösemi hastalığına yakalanan Atilla Keten (35), ilik nakli olduktan sonra vücudunda yaralar çıktı, gözlerini kaybetti. Maddi durumunun kötü olduğuu belirtip yardım isteyen Keten\'in babası Hasan Keten, \"Büyük şehirlerdeki hastanelere götürmemiz gerekiyor\" dedi.
Kırklar Mahallesi\'nde anne ve babasıyla oturan bekar Atilla Keten, yakalandığı lösemi hastalığı nedeniyle 2 yıl önce ilik nakli oldu. İyileşmeyi bekleyen Keten\'in bir süre sonra tüm vücudunda yaralar oluştu. İlerleyen hastalığı nedeniyle görme yetisini de kaybeden Keten\'in götürüldüğü Elazığ\'daki hastanelerde, sonuç alınamadı. Yapılan tedavilere cevap veremeyen durumu daha da kötüye giden Atilla Keten\'in ailesi, oğullarını başka illerdeki hastanelere götürmek için yardım bekliyor.
EŞİ DE AKCİĞER KANSERİ
Bekçilik yaparak geçimini sağlayan baba Hasan Keten, maddi gücü olmadığı için oğlunu ileri tedavi merkezlerine götüremediğini söyledi. Eşi Durhan\'ın (56) da akciğer kanseri olduğunu ifade eden Hasan Keten, oğlunun durumunun gün geçtikçe kötüye gittiğini belirterek, \"Eşim 4 yıl önce akciğer kanserine yakalandı .Oğlum da 2 yıl önce lösemi oldu. İlik nakli yapıldı, ama durumu gün geçtikçe kötüye gitmeye başladı. Hastalarımı yeterince tedavi ettiremiyorum\" diye konuştu.
Elazığ\'ın eski Valisi Murat Zorluoğlu\'nun 1,5 yıl önce kendilerine yardımcı olduğunu ve iş verdiğini anlatan Hasan Keten, \"Ailemin durumu kötü. Maddi gücüm yetmiyor. Oğlumu daha iyi hastaneye götürmek istiyorum. Çünkü oğlumun durumu çok kötü. Son çare olarak büyük şehirlerdeki hastanelere götürmemiz gerekiyor, zor durumdayız, ailemi kaybetmek istemiyorum\" dedi.

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