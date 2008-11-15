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Sağlık

Nakil böbrekle geçen 30 yıl

Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Derneği Başkanı Mehmet Şahan'a yapılan böbrek naklinin 30'uncu yıldönümü dolayısıyla kutlama düzenlendi

15 Kasım 2008 02:00

Antalya'da ilk böbrek nakli yapılan hastalardan biri olan Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Derneği Başkanı Mehmet Şahan'a, yapılan böbrek naklinin 30. yıl dönümü dolayısıyla kutlama yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 1979 yılında böbrek nakli olan ve yaşamını sağlıklı bir biçimde sürdüren, Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Derneği Başkanlığı'nı da sürdüren Şahan'a, organ nakli merkezi çalışanları ve hastalarınca düzenlenen bir organizasyonla, pasta kesilerek kutlama gerçekleştirildi. Kutlamaya, Şahan'ın böbrek nakli ameliyatında o dönemde asistan olarak görev yapan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abit Demircan da katıldı. Şahan, böbrek naklinin yıldönümü pastasını Demircan ile birlikte kesti.

Kutlamaya, Türkiye'nin organ bekleyen en küçük hastalarından olan doğuştan böbrek hastası 1.5 yaşındaki Hasan Hüseyin Akkuzu da ailesiyle birlikte katıldı.

Mehmet Şahan, yaptığı konuşmada, organ naklinin yaşam kurtarmadaki önemini vurgulayarak, nakil yapılan böbreğinin 30. yılına girdiğini söyledi.

Çoban dayısının böbreği

Ölümü beklerken çobanlık yapan dayısının bağışladığı böbreğiyle yeniden yaşama döndüğünü dile getiren Şahan, "Türkiye'de hala binlerce kişi organ bekliyor. Organ bulunamadığı için binlerce kişi yaşamını yitiriyor. Organ bağışının artırılması için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

Şahan, organ bağışı yapılması çağrısını da yineledi.

Abit Demircan da asistan olarak nakil ameliyatına katıldığı Şahan'ın, organ naklinin önemini ortaya koyan en önemli kanıtlardan biri olduğunu dile getirdi.

Şahan'ın, organ nakli olduktan sonra kendisini, organ bağışının artırılması ve nakil hastaların haklarına adadığını dile getiren Demircan, "Mehmet Şahan, Anadolu'nun dört bir yanından gelen hastalara kalacak yer buldu. Hastanemizin çalışmalarına büyük destek verdi" dedi.

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