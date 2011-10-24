-Nairobi'de gece kulübüne el bombası: 14 yaralı NAİROBİ (A.A) - 24.10.2011 - Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen bombalı saldırıda 14 kişinin yaralandığı bildirildi. Kenya'da yayımlanan Standard gazetesi, başkentin merkezindeki bir gece kulübüne atılan el bombasının 14 kişinin yaralanmasına yol açtığını duyurdu. Kenya, ülkede yabancıların kaçırılmasının ardından geçen hafta Somalili askerlerle birlikte aşırı dinci Eşşebab militanlarına karşı sınır ötesi operasyon başlatmıştı. Eşşebab örgütü ise Kenyalı birliklerin geri çekilmemesi durumunda misillemede bulunacağını açıklamıştı.