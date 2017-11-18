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Naim Süleymanoğlu'nun ölümüyle ilgili doktoru ve validen açıklama

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL (DHA) - Naim Süleymanoğlu'nun ölümüyle ilgili İstanbul Valisi Vasip Şahin ile Prof

18 Kasım 2017 19:57

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL (DHA) - Naim Süleymanoğlu\'nun ölümüyle ilgili İstanbul Valisi Vasip Şahin ile Prof. Dr. Yalçın Polat açıklama yaptı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Naim Süleymanoğlu\'nun vefatının ardından hastaneye geldi. İstanbul Valisi Şahin, olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu\'nun vefatı ile ilgili doktorlarından bilgi aldıktan sonra açıklama yaptı. Şahin hastane önünde yaptığı açıklamada, \"Cenaze yarın nasip olursa Fatih Camii\'nde öğle namazına müteakiben kılınacaktır ve Edirnekapı\'da defnedilecektir. Ben hocalarımıza, hastane yönetimine ve tüm bu konuyla yakından ilgilenen emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cenab\'ı Haktan rahmet diliyorum\" dedi. 

\"NAİM SÜLEYMANOĞLU\'NU BUGÜN 14.50 İTİBARİYLE KAYBETTİK\"
Hastanenin Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat ise \"İşin doğasında olan bir takım problemler yaşadık. Her türlü medikal protokolü ve tedaviyi geniş bir ekiple, konsensüsle karar vererek yaptık. Tüm müdahalemize rağmen Naim Süleymanoğlu\'nu bugün 14.50 itibariyle kaybettik. Başımız sağ olsun\" dedi. 

\"MADALYALARA HASRET KALDIĞIMIZ DÖNEMLERDE RAHMETLİ ÖZAL\'IN HAMLESİYLE UMUT OLMUŞTU\"
Eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya da kısa bir açıklama yaparak, \"Naim Süleymanoğlu bizim ülkemizin olimpiyatlardaki madalyalara hasret kaldığımız dönemlerde rahmetli Özal\'ın hamlesiyle umut olmuştu. 3 olimpiyat şampiyonudur ve kendisi kilosunun 3 kat ağırlığını kaldırabilen ve kırılamayacak rekorlara imza atmış bir sporcu arkadaşımızdı\" dedi.


(FOTOĞRAF) 

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