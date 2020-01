Naim Süleymanoğlu'nun ameliyatı başarıyla tamamlandı

Karaciğer yetmezliği tedavisi gören Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'na gönüllü verici arkadaşından ameliyatla karaciğer nakli yapıldı.

Doktorundan ilk açıklama

Nakil operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat ilk açıklamayı yaptı. Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, "Ameliyatta her şey planladığımız gibi gitti. Bir müddet daha yoğun bakımda kalacak. Ümit ediyorum ki her şey iyi devam edecek. Naim Süleymanoğlu, bize tüm milletimizin emanetiydi. Kendisi şu an çok iyi. Naim bugüne kadar çok zor şeyleri başardı. Hastane ekimize teşekkür ediyorum. Donörümüz de çok iyi durumda. Tüm tedavi planlarımızı yaptık. Bir sorun olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kulllandı.

Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, kardeşinin karaciğer yetmezliği çekmeye başlamasının ardından 5-6 arkadaşının organ bağışında bulunmak üzere gönüllü olduğunu söyledi.

Doktorların, arkadaşlarının arasından birisinin karaciğerinin Naim Süleymanoğlu'na daha uygun olduğunu belirlediğini ifade eden Muharrem Süleymanoğlu, gerekli tetkiklerin ardından hem kardeşinin hem de verici arkadaşının ameliyata alındığını kaydetti.

Saat 10.00'da başlayan ameliyat 7 saat sürdü. Ameliyatın başarıyla tamamlandığı açıklandı.