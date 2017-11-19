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NAİM SÜLEYMANOĞLU SON YOLCUĞUNA UĞURLANIYOR (4)

* Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Dün doktoru haberi bize bildirdi

19 Kasım 2017 16:17

* Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak,
\"Dün doktoru haberi bize bildirdi. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber Rize\'de kongredeydik. Tedavi sürecinde hep takip etti sayın Cumhurbaşkanımız. Böylesine önemli bir sporcuya sahip olmak her ülkeye nasip olmaz\" diye konuştu.  

* Ahmet Özal,
\"Naim rahmetli babamın manevi oğluydu. Ben de onun manevi ağabeyiydim...\"

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İstanbul (DHA)
Naim Süleymanoğlu için Fatih Camii\'nde cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze için sabahın erken saatlerinden itibaren camii çevresinde hazırlıklar yapıldı, önlemler alındı. Camiye çıkan yollar Naim Süleymanoğlu\'nun fotoğraflarıyla donatıldı. Cenazeye ilk gelen isimlerden biri Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu. Spor Bakanı Bak, \" Türk sporu için çok acı bir gün. Milli sporcumuz Naim Süleymanoğlu\'nu kaybetmenin acısıyla karşı karşıyayız\" dedikten sonra \"Dün doktoru haberi bize bildirdi. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber Rize\'de kongredeydik. Tedavi sürecinde hep takip etti Sayın Cumhurbaşkanımız. Böylesine önemli bir sporcuya sahip olmak her ülkeye nasip olmaz\" diye konuştu.  

\"MANEVİ ABİSİYİM\"
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal\'ın oğlu Ahmet Özal da Naim Süleymanoğlu\'nun babasının manevi oğlu olduğunu hatırlatarak, \"Ben de onun manevi ağabeyi oluyorum. İlk günlerini hatırlıyorum. Pırıl pırıl bir insandı. Hiçbir zaman kimseyi üzmedi. Dünyada hala onun kırdığı rekor kırılamadı. Kimsenin de kırabileceğini sanmıyorum\" dedi. 

\"HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ\"
CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi de cenazeye katılan isimler arasında yer aldı. Naim Süleymanoğlu\'nun göçmen kuşağının temsilcilerinden olduğunu söyleyen Hamzaçebi, \"Şampiyonlukların başlangıcını ateşlemişti. Müthiş bir insandı. \'Cep Herkülü\' boşuna denmedi. Çok güzel harika bir insandı. Hiçbir zaman unutmayacağız\" ifadesini kullandı. 
 
YERLİKAYA ANLATTI
Cumhurbaşkanı Danışmanlarından Hamza Yerlikaya da Süleymanoğlu\'nu hastanede sık sık ziyaret ettiğini söyleyerek, \"Her zaman söylediği, \'Ben milletimi çok seviyorum. \'Devletimi çok seviyorum\'. \'Cumhurbaşkanımıza çok bağlıyım, çok seviyorum\'. \'Hizmet etmek istiyorum\' diye söylemleri oluyordu\"şeklinde konuştu.
 
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