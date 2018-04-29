Naim Süleymanoğlu İstanbul'da defnedildi

Karaciğer yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybeden olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, İstanbul Fatih Camii'ndeki cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.

Törene Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile çok sayıda kişi katıldı.

Kendisine Süleymanoğlu'nu örnek aldığını söyleyen olimpiyat şampiyonu Bulgaristan göçmeni Türk halterci Halil Mutlu da cenaze namazında ön saflardaydı.

Naim Süleymanoğlu'nun aktif sporculuğunda en büyük rakibi olan Yunan Halterci Valerios Leonidis de törene katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, " 46 rekor kıran bir sporcumuz. Öyle ki, ağırlığının üç katı fazlasını bir seferde kaldırarak,erişilemeyecek bir rekoru da kırmıştır, 80 Milyonun göğsünü de kabartmıştır" diye konuştu.

Fatih Camii çevresindeki sokaklara da Naim Süleymanoğlu'nun posterleri asıldı.

8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal da Naim Süleymanoğlu'nun babasının manevi oğlu olduğunu hatırlatarak" Ben de onun manevi abisi oluyorum. İlk günlerini hatırlıyorum. Pırıl pırıl bir insandı. Hiçbir zaman kimseyi üzmedi. Dünyada hala onun kırdığı rekor kırılamadı. Kimsenin de kırabileceğini sanmıyorum" dedi.

50 yaşındaki Süleymanoğlu, siroza bağlı karaciğer yetmezliğine bağlı olarak hastaneye kaldırılmış, 6 Ekim'de karaciğer nakli olmuştu.