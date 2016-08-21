Naim Süleymanoğlu: Fethullah Gülen, Uluslararası Halter Federasyonu yönetimine girmemi engelledi

Dünyanın en iyi haltercilerinden biri olarak bilinen, 'Cep Herkülü' lakaplı Naim Süleymanoğlu, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin planlayıcısı olduğu öne sürülen Fethullah Gülen ile ilgili olarak "İyi ki sevmemiş. Zaten ben de kendisini hiç sevmem. Benim Uluslararası Halter Federasyonu yönetim kurulu üyesi olmamı engelledi. Delegeleri ağırlayıp, ayarladı bana oy verdirmedi" dedi

AMKSPOR'dan Ali Erdoğan'ın haberine göre Süleymanoğlu, 'Gülen cemaatinin kendisiyle temasa geçmeye çalıştığını' söyledi.

Naim Süleymanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"İyi ki sevmemiş"

Fethullah Gülen'in "Sevmem" dediği, eski olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu, rekortmen halterci Naim Süleymanoğlu, "İyi ki sevmemiş. Zaten ben de kendisini hiç sevmem. Benim Uluslararası Halter Federasyonu yönetim kurulu üyesi olmamı engelledi. Delegeleri ağırlayıp, ayarladı bana oy verdirmedi." dedi.

"Akrabam sorgulandı"

"1990'da aranırken, Burdur'da yakalanıp İstanbul'a getiriliyor ve MİT'in Beşiktaş'taki binasında sorguya çekilmiş. Sorguya çeken de benim akrabam. Halen emekli. 'Şeker ve tansiyonum var.' demiş. Sonra Ankara'dan gelen bir telefonla bırakılmış. Benim akrabam da birkaç tokat vurmuş. Bu durumu öğrenince, bana karşı olumsuz haberler yaptırmaya başladı."

"Aman yakın olma"

"Benimle temasa gecmeye çalıştılar. Ben hiçbir zaman yanlarında olmadım. MİT'teki akrabam da, 'Sakın bunlarla işin olmasın, başın ağrır.' diyerek beni uyardı. Çok kişi geldi. Beni de kullanacaklardı. Ancak benden yakınlık göremediler. Beni de hep kötü göstermeye çalıştılar."

"Seçimi kaybettim"

"Uluslararası Halter Federasyonu'nun 2000 yılında Atina'da yapılan seçiminde yönetim kuruluna seçildim ve Asbaşkan oldum. 4 yıl görev yaptım. 2004 yılında İstanbul'da yine seçim yapıldı. 130 ülkeden gelen delegelerin bütün masraflarını Gülen cemaati karşıladı. Baskı sonucu beni aday göstermeyip, seçilmemi engellediler."

"Beni dünya tanıyor"

"Beni tanımıyormuş veya sevmiyormuş. Hiç önemli değil. Beni dünya tanıyor. Türkiye'ye kazandırdığım madalyalar ortada. Kendisi ne yaptı? Türkiye'ye zarar verdi. İsmini bile ağzıma almak istemiyorum. Ben ülkem için çok fedakarlık yaptım. Kendisi ise hepTürkiye'ye zarar verdi."