Naim Süleymanoğlu beyin kanaması geçirdi

Dünya, Olimpiyat ve Avrupa şampiyonu Naim Süleymanoğlu’nun (50) 6 Ekim'de başarılı bir operasyonla karaciğer nakli yapıldı. Nakilden sonra yoğun bakımda tutulan Süleymanoğlu'nun beyin damarlarında kanama meydana geldi. Bilinci yarı açık olan Milli haltercinin felç riski bulunuyor.

Sabah'tan Erhan Öztürk'ün haberine göre, Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu (50), 25 Ağustos'ta siroz nedeniyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 6 Ekim'de de milli halterciye Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat ve ekibi tarafından karaciğer nakledilmişti. Nakilden sonra yoğun bakımda tutulan Süleymanoğlu'nun beyin damarlarında kanama meydana geldi. Karaciğer nakliyle ilgili taburcu edilebilecek durumda olan milli halterci epilepsi geçirdi.

Felç riski var

Nöroloji doktorları, Süleymanoğlu'na beyin ödemi, kanama ve yoğun bakımda uzun süre kaldığı için enfeksiyon tedavisi uyguluyor. Süleymanoğlu'nun beyin damarlarında genişleme ve genişlemeye bağlı kanamalar var. Bilinci yarı açık olan Sülymanoğlu'nun felç riski de bulunuyor.

"Tüm zamanların en iyi haltercisi"

Naim Süleymanoğlu, 1984, 1985 ve 1986'da dünyada 'yılın haltercisi' seçildi. 3 kez olimpiyat, 8 kez dünya şampiyonu oldu. 46 kez dünya rekoru kırdı. Kendi kilosunun üç katından fazla kaldırarak 'efsane' oldu. Spor otoritelerine göre 'tüm zamanların en iyi haltercisiydi. Naim, 1988'de Time dergisine kapak oldu.