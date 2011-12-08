Nahit Menteşe: Faili meçhul listesi vardı güvenlik için imha edildi

T24 -

'Cenazede bakanlık teklifi'

'Faili meçhulleri de ele aldık'

'Bakanlığa gönderilen liste'

'MGK'ya sorulabilir'

'Savcı davet ederse düşünürüm'



Savcılık da listenin peşinde

Akşam gazetesinden Suna Özdaşdönderen imzasıyla yayımlanan habere göre, 'Faili Meçhul Cinayetler' soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayetlerin işlendiği dönemde Milli Güvenlik Kurulu'na (MGK) sunulduğu iddia edilen, 'PKK'ya yardım eden Kürt işadamları' ve 'Devlete sızan PKK'lılar' başlıklı listelerin izini sürerken, dönemin İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'den, çok çarpıcı açıklama geldi.Listenin varlığını doğrulayan Menteşe, 'Böyle bir liste bize gelmişti. MGK'ya sunmuş olabilirim. MGK Genel Sekreterliği'nde bulunabilir' dedi. Menteşe'nin, AKŞAM'a özel açıklamaları şöyle:"Milli Eğitim Bakanlığı yaptığım 1993 yılında terör eylemlerinin ardı arkası kesilmiyordu. Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Lice'de öldürüldü. Dönemin Başbakan'ı Tansu Çiller, cenazesine benim de katılmamı istedi. Cenazede Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de vardı. İçişleri Bakanlığı teklifini cenaze töreninde aldım ve hemen göreve başladım.Ülkenin ana gündemi terör olduğu için İçişleri Bakanı olarak haftada üç gün değerlendirme toplantısı yaptım. İçişleri, Dışişleri müsteşarları, MİT müsteşarı, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve terörle mücadelede görevli bazı generallerin de katıldığı bu toplantılarda faili meçhul cinayetleri de ele aldık ve aydınlatılması için çok uğraş verdik. Uğur Mumcu, Behçet Cantürk cinayetinin aydınlatılması için de talimatlar verdim."MGK toplantılarının da ana gündemi terördü. Bakanlığım döneminde, PKK'ya yardım eden bazı işadamları ve devlete sızan PKK'lıları gösteren bir liste, istihbarat birimlerinden bize gelmişti. Bu listeyi MGK'ya sunmuş olabilirim. Hafızamı zorluyorum, vermiş olma ihtimali yüksek çıkıyor. Ancak çok zaman geçtiği için kesin konuşamıyorum. Listedeki isimleri ise hatırlamıyorum. Dönemin Özel Kalem Müdürü Ertuğrul Öztürk'ü arayıp sordum. 'Gizlilik dereceli belgeleri o dönemde yok ediyorduk' yanıtı verdi. Bu nedenle listenin bir nüshası elimde yok."Bu listenin bir örneği belki MGK'da olabilir. MGK Genel Sekreterliği'ne sorulursa ortaya çıkar. Listedeki isimlere yönelik, MGK'da ya da, İçişleri Bakanlığı'nda bir yaptırım kararı verilmesi mümkün değil. MGK'da sadece genel değerlendirmeler yapılırdı. Bakanlığım sırasında hukuka aykırı hiç bir icraatın içinde olmadım. Bu listede yer aldığı ileri sürülen bazı işadamlarının devletiçi çetelerce öldürüldüğü iddialarını ben de gazetelerden okuyorum. İddialara muhatap isimler arasında dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar da var. O tarihlerde böyle bir duyum alsaydım gereğini yapar Ağar'ı görevden alırdım.""Bugün yazılan iddiaların hiçbirinden haberim yok. Söz konusu listelerde isimleri geçen kişiler hakkında da, yargısız infaz veya hukuka aykırı bir işlem yapıldığına tanık olmadım. Bu nedenle kendiliğimden gidip ifade vermem. Savcı davet ederse değerlendiririm."'Faili meçhul cinayetler' soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel, İstihbarat birimlerince hazırlanıp İçişleri Bakanı Nahit Menteşe tarafından MGK'ya sunulduğu ileri sürülen 'PKK'ya yardım eden Kürt işadamları' ve 'Devlete sızan PKK'lılar' başlıklı listelerin de peşine düştü. Dönemin gazetelerinde tarama başlatılırken Savcı Yüksel, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı göndererek, böyle bir listenin olup olmadığını sordu. Kasım 1993 tarihli gazetelerde, 'Devlete sızan PKK'lılar' başlıklı bir listenin Menteşe tarafından MGK'ya sunulduğu haberi yayınlanmış, ancak Menteşe ve dönemin yetkililerince bu yönde bir açıklama yapılmamıştı.