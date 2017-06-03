Nagehan Alçı’nın yeni adresi belli oldu

2013’ten beri Milliyet gazetesinde yazılar yazan Nagehan Alçı artık gazetecilik hayatına Habertürk’te devam edecek.

Medyatava’da yer alan habere göre; Alçı, aynı zamanda Habertürk TV’de de program yapacak.

Nagehan Alçı, Akşam Gazetesi ile yolları ayrıldıktan sonra, Şubat 2013’te Milliyet Gazetesi’nin kadrosuna dahil olmuştu.

Kimdir?

1977 yılında İstanbul'da doğdu. Babası avukat, annesi kimya mühendisi olan Nagehan Alçı, lise öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde yaptı. Yükseköğrenimini ise Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Gazetecilik hayatına, 2001 yılında Hürriyet gazetesinde stajyer olarak başladı.

Ayrıca 32. Gün programında da stajyer olarak çalıştı. Daha sonra Çukurova Medya Grubu'na geçti. 6 aylık Management Trainee (MT) eğitimi aldı. Çukurova Medya Grubu'na bağlı Akşam gazetesinin dış haberler servisinde çalıştı ve gazetenin pazartesi röportajlarını yaptı.

Yine aynı gruba bağlı SkyTürk TV'de bazı belgeseller hazırladı. Show TV'de dış haberler servisinde görev yaptı. Alçı, Akşam gazetesindeki köşe yazılarına 2007 yılında başladı. SkyTürk TV'de Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turgut ile 'Sosyal Bilgiler' adlı bir program yaptı.

Kısa bir süre Habertürk'te Pelin Batu ile birlikte 'Sınırsız' adlı programda yorumculuk yaptı. Daha sonra Kanal 24'te 'Nerede Kalmıştık' programında sunucu ve yorumcu olarak görev yaptı. 2011 yılından itibaren Beyaz TV'de 'Medcezir' programında ve CNN TÜRK'te 'Dört Bir Taraf' programında yorumculuk yapmaya başladı. 2012 yılında köşe yazarlığı yaptığı Akşam gazetesinden ayrılan Alçı, Milliyet gazetesine geçti. 2010 yılında Rasim Ozan Kütahyalı ile evlenen Alçı'nın, bu evlilikten Ayşe Ela ve Betül Yasemin adlarında ikiz çocukları oldu.

Alçı; İngilizce, Almanca ve İspanyolca biliyor. Az derecede de Fransızca ve Arapça biliyor.