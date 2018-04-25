Nagehan Alçı'nın yazısı sonrası Muharrem İnce'den 'Gül' tweetleri: Tek açıklamam budur, dikkate almayın!

CHP PM'de Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçtiği belirtilen Yalova Milletvekili Muharrem İnce, HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'nın köşesinde yer verdiği "Gül aday olursa Erdoğan'a oy veririm" sözleri sonrası yeni açıklama yaptı. İnce, Twitter'dan "Tek açıklamam budur, ciddiye almayın" dedi.

TIKLAYIN: İddia: Muharrem İnce, "Gül aday olursa Erdoğan'a oy veririm" dedi

CHP'nin 24 Haziran'da yapılacak olan erken seçim için bir çatı adayda ısrar ettiği, bu adayın da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olduğu kulislere yansıdı. Partinin kararının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

PM Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçtiği ifade edilen CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise partinin olası kararına karşı çıktı.

İnce, sosyal medya hesabı Twitter'da şunları yazdı:

"Türkiye’nin huzuru, güvenliği, milletimizin ve çocuklarımızın geleceği için Tayyip Erdoğan’dan kurtulmak istiyoruz.

Ancak atadığı bürokrat ve rektörler FETÖcü çıkan, görevdeyken hiçbir kanunu veto edememiş, görevden ayrılınca yanlışa yanlış diyememiş Tayyip Erdoğan’ın suç ortağı ve kardeşi Abdullah Gül bizim Tayyip Erdoğan’dan kurtulma tercihimiz, seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır.

Benim bu sürece ilişkin tek açıklamam budur, başka haber ve yorumları dikkate almayınız."