Nagehan Alçı: Yazarlarını cezaevine koyan bir ülke olmak hepimize kaybettirir, nihayet gökyüzünü görebilecek Ahmet Altan

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, gazeteci, yazar Ahmet Altan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 'hak ihlali' kararı üzerine üçüncü kez tahliye edilmesine ilişkin olarak, "Yazarlarını susturan, karalayan, cezaevine koyan bir ülke olmak hepimize kaybettirir. Ahmet Altan’ın politik fikirlerine katılmayabilirsiniz ama Altan’ın çok büyük bir yazar olduğunu kabul etmek zorundasınız. Nihayet gökyüzünü görebilecek 71 yaşındaki Altan..." dedi.

Alçı, yazısında "Pandemi sürecinde dahi 1 yıldır cezaevinde bekleyen, beklerken de kitaplar üreten Altan, "AİHM’in Salı günü verdiği hak ihlali kararından bir gün sonra Yargıtay kararıyla tahliye edildi. Bu köşede ve ekranlarda sık sık bu tutukluluğa itiraz etmiş bir köşe yazarı olarak çok mutluyum. Sevgili okurlar, aydınlarına hoyrat davranan bir ülke evlatlarını sürekli döven anne-babadan farksızdır. Biz çocuklarımızın dayakla değil, sevgiyle büyüdüğü bir ülke olmayı hedefleyelim… Diğerinden siyasi görüşü ve yaşam tarzı ne olursa olsun herkes kaybediyor…" görüşünü savundu.

"Esas sizler sevmiyorsunuz vatanınızı!"

Alçı, Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk'un son romanı Veba Geceleri'nde "Atatürk'le alay ettiği" iddiaları üzerinden başlayan tartışmalara da tepki gösterdi. Alçı, "Orhan Pamuk’a mütemadiyen vatan haini damgası yapıştırmaya çalışanlar, Nobel ödüllü tek yazarımızla gururlanan insanlara da hayatı zehir etme gayretine girenler, esas sizler sevmiyorsunuz vatanınızı! Yakıştırmalar, niyet okumalar, abuk subuk karalamalar… Veba Geceleri’nin kurgu bir karakterinden Atatürk düşmanlığı çıkarmak kadar absürt bir şey olabilir mi? Bu edebiyata, yaratıcılığa hakaret. Bu ülkede düşünce özgürlüğü böyle boğuldu yıllarca. Hala da boğulmaya devam ediyor. Dünya çapında bir yazarın kendi ülkesinde maruz kaldığı muameleye şahit olmaktan hakikaten utanıyorum. Hele politik duruşu bir yana edebiyat alanında Pamuk’u karalamaya çalışanları görünce sadece gülüyorum" görüşünü savundu.