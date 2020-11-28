Nagehan Alçı: Sözcü gazetesi Emine Erdoğan’ın ‘mafya’ sözlerini manşete almış ancak sonra kaldırmış, açıklama bekliyorum

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü köşesinde, ismini vermediği ve “herkesin tanıdığı bir duayen gazeteci” dediği kişiden edindiği bilgileri aktardı. Buna göre Alçı, Sözcü gazetesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın gündem olan, "Katiller ile mafya babaları ve zorbalar rol model gibi lanse edilmesin” ifadesinin önce manşete alındığını ancak kısa bir süre sonra kaldırıldığını ifade etti.

“Sözcü gazetesi yöneticilerinden de bu hadiseyle ilgili bir açıklama bekliyorum” diyen Alçı, sözlerinin devamında da şunları kaydetti:

Medyamıza hâkim olan erkek-egemen zihniyetin cinsiyetçi dilini sevmediğimi biliyorsunuz. Bu eril dil bana kaba ve çirkin geliyor. Fakat diğer yandan erkek gazetecilerin beni daha iyi anlamaları için ben de bu sefer erkek-egemen jargonu kullanacağım. Emine Erdoğan bu konuşmasıyla delikanlı ve yiğit bir kadın olduğunu ortaya koymuştur. Cesur ve civanmert bir cümle kurmuştur.

Türkiye’nin first-lady’si yani 1 numaralı hanımefendisi tarafından zikredilen ve 85 milyon insanın onayladığı bu şerefli cümleyi haberlerinde yazmaya bile çekinip saklamaya kalkanlar ise gerçek karakterlerini ortaya koymuşlardır. Bu arkadaşların yok erkeklik yok mertlik yok delikanlılık yok yiğitlik söylemleri bomboş, hepsi hikâye.

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