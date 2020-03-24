Nagehan Alçı: Sağlık Bakanı artık vakaların yerini açıklamalı

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarının yanında vakaların nerede olduğunun da açıklaması gerektiğini belirtti.

Alçı, "Bu yazıyı yazdığım sırada Fatih Terim’in de korona testinin pozitif çıktığı haberi geldi. Abdurrahim Albayrak’tan sonra Fatih Terim. Belli ki Galatasaray camiasında bu virüs dolaşıyor. Hem Terim’e hem de Abdürrahim Albayrak’a geçmiş olsun diyorum. Tabii büyük bir şok bu ancak yavaş yavaş korona gerçeği ile yaşamaya alışmalıyız. Önümüzdeki günlerde çok sayıda enfekte haberi alabiliriz. En yakın çevremiz ve kendimiz dahil her an herkesten bu yönde haber gelebilir. Futbol camiasının çok geniş bir taramadan geçirilmesi gerekiyor. O camiada sayı çok artabilir." düşüncesini dile getirdi.

Alçı, "Ben Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’nın rakamlarla birlikte artık vakaların yeri ile ilgili de bilgi paylaşmasının şart olduğunu düşünüyorum. Yoğunluğun en çok olduğu şehir ya da bölge neresi? Nerede artış var? Bunları bilmek sokağa çıkma konusunda özellikle yoğunluğun yaşandığı yerlerde caydırıcı olacaktır. Birçok ülkede bu yapılıyor. Bakın mesela ABD’de sayılarla birlikte dağılım haritası da paylaşılıyor. Önlemler de ona göre alınıyor. Bizde de böyle olmalı. Yoksa fısıltı gazetesi çalışıyor ve müthiş bir bilgi kirliliği oluyor." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın