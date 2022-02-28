Nagehan Alçı: Putin yakında bizden gazeteci ithal edecek

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Türkiye’deki medyanın ve bazı gazetecilerin Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumunu, “Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik emperyalist işgali ve bu işgale gösterilen tepkiler bence Türk medyasına dair de çok şey öğretti… Bizdeki Putin yandaşlığının seviyesi Rus medyasını geçmek üzere. Gerçekten böyle… Utanç verici bir durum bu” diye eleştirdi.

Alçı, “Putin yakında bizden gazeteci ithal edecek” başlıklı yazısında şunları kaydetti:

“5 gündür dikkatle inceliyorum. Rusça bilen dostlarımdan da yardım alıyorum. Rusya’daki muhalif basının gerçek bir mücadele verdiğini görüyorum. Rus medya hayatının Türkiye’den geride olduğu tezleri bir efsaneden ibaretmiş. Rus medyası, Türk medyasından çok ileride. Türk muhalif medyasının özgürlükçülük ve demokratlık seviyesinden onlarca kat üstün bir yapı arz ediyor Rus muhalif medyası. Rusya’da kendi devletlerinin emperyalist saldırganlığına eleştirel yaklaşabilen medya mensuplarının azımsanmayacak kadar fazla oluşu Rus toplumu adına bir gurur vesilesi bence. Bravo… Helal olsun…

Hep yazdım, yine yazayım. Birkaç istisna mecra hariç Türkiye’de gerçek bir muhalefet medyası kesinlikle yok. Bizimkiler sadece devletin ve rejimin çizdiği çerçeve içinde muhalefetçilik oynuyorlar. Muhalif kesimi oyalıyorlar. Hangi konulara değinemeyeceklerini, hangi konularda şahin kesilebileceklerini çok iyi biliyorlar. İktidar ve muhalefet medyası arası bir tip danışıklı dövüş yaşanıyor.

İtiraf edeyim ben Rusya’daki medya hayatını da bizimkine benzer yapıda zannediyordum. Değilmiş. Son günlerde Ukrayna’daki savaş vesilesiyle oradaki medyaya odaklanınca Rusya’da hem iktidar medyasının kalite ve karakter olarak bizden çok ileride, hem de muhalif medyanın bizimkiler gibi numaradan değil gerçekten Kremlin rejimine karşı olduğunu gördüm. Türkiye’nin sözde muhalif medyası nasıl otoriter-totaliter bir zihniyet yapısında olduğunu Ukrayna işgali olayında gösterdi herkese. Buna sosyalist-sol medya da dahil.”

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