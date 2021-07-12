Nagehan Alçı: Öcalan, mektubu duyuran Ali Kemal Özcan'a, "Söylediklerimi kamuoyuna aktaran sen olma, inadına İmamoğlu’ndan yana tavır koyarlar" dedi

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Abdullah Öcalan ile PKK üzerine uzman olan akademisyen Ali Kemal Özcan'ın Haziran 2019 İstanbul seçimlerinden önce yaptığı görüşmeye yer verdi.

Alçı, Öcalan'ın "tarafsız kalın" çağrısının Özcan tarafından değil, Asrın Hukuk Bürosu tarafından duyurulmasını istediğini söyledi. Alçı, Öcalan'ın Özcan'a, "Sakın benim bu sözlerimi kendin kamuoyuna aktarma. Öyle yaparsan sana devletin provokatörü gözüyle bakar Kürt halkı" dediğini söyledi.

Alçı, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Abdullah Öcalan kendisiyle görüşenlere 2016’dan beri özetle şunu diyor: 'Biz Kürtler, Türkler arasındaki siyasal kavgada taraf olmayalım. Ne zaman taraf tuttuysak hep biz bedel ödedik ve düşmanlıklar körüklendi. Ne AKP ile ne CHP ile ittifak kurmayalım.'

Haziran 2019’da PKK üzerine uzman olan akademisyen Ali Kemal Özcan’ın Abdullah Öcalan ile görüşmesinde de Öcalan’ın söylediği yine aynı tezdi. Yani 'Türkler arası politik kavgada Kürtler taraf tutmasın. Eğer taraf olursak ağır bedel ödüyoruz. Yanında durduğumuz taraf da bize sahip çıkmıyor' tezi.

Fakat bu görüşme 23 Haziran 2019 öncesine denk getirilme gibi bana göre de çok büyük bir yanlış yapıldı. Olay bağlamından koparıldı.

O görüşme ile ilgili bazı detayları burada ilk kez şimdi yazıyorum.

Aslında Öcalan’ın yukarıdaki sözleri Ali Kemal Özcan ile görüşmesinden sonra Asrın Hukuk Bürosu tarafından açıklanacaktı. Bu gecikince ikinci bir görüşme gerçekleşti. O görüşmede Öcalan sinirlendi ve Özcan’a şöyle söyledi:

'Onlar benim avukatım, HDP’nin ya da birilerinin avukatı değil. Benim bu açıklamamı Kürt halkına duyurmak zorundalar. Sen git ve o açıklamayı Asrın Hukuk Bürosu’na yaptır. Sakın benim bu sözlerimi kendin kamuoyuna aktarma. Öyle yaparsan sana devletin provokatörü gözüyle bakar Kürt halkı. Söylediklerin onlar üzerinde hiçbir etki yaratmaz. Hatta tam aksi netice verir ve inadına bu kavgada İmamoğlu’ndan yana tavır koyarlar.'

Öcalan’ın bu uyarılarına rağmen maalesef 23 Haziran öncesi panikle Ali Kemal Özcan’a Mudanya’da o açıklamayı yaptırdılar. Netice tam da Öcalan’ın dediği gibi oldu."

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