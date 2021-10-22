Nagehan Alçı: Neyse ki artık kararlı bir Milli Eğitim Bakanımız ve Bakan’ın talimatlarını yerine getiren bir bürokrasi var

Pandemi sürecinde okulların kapalı olmasını sık sık eleştiren HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, okulların açık kalması konusunda kararlı olduklarını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ederken, "Neyse ki artık kararlı bir Milli Eğitim Bakanımız ve Bakan’ın talimatlarını yerine getiren bir bürokrasi var" dedi. Alçı, Koca'ya "Ancak Sayın Koca, geçen sene AVM’ler, restoranlar, kafeler, işyerleri açık, yalnızca okullar kapalıyken neredeydiniz?" sorusunu yöneltti.

Bilim Kurulu'na da eleştirilerde bulunan Alçı, "Şimdi Bilim Kurulu'nun “Okullar kapanmamalı” açıklamalarının bence pek bir kıymeti yok. Zira okulların kapalı tutulduğu geçtiğimiz 2 yıl boyunca neredeydi aynı Bilim Kurulu? “Pandemide okullar en son kapanır, ilk olarak açılır” cümlesini iki yıl gecikmeyle mi idrak ettiler? Açık konuşalım, Bilim Kurulu “Ne olur ne olmaz aman risk almayalım” mantığıyla yüz yüze eğitimi durdurma stratejisini benimsemese okullar bunca süre kapalı kalabilir miydi?" ifadesini kullandı.

Alçı, iktidarı ve muhalefeti de "Geç de olsa doğruda buluşmak güzel ama çocuklarımızın -hadi pandeminin ilk dönemindeki belirsizlikten kaynaklı paniği geçiyorum- bir yılını heba etmeye değer miydi? Şunu da hatırlatayım: Hükümet geçen sene bu yanlış politikada ısrar etti de muhalefet buna itiraz mı etti? Hayır! Muhalefet de okulların kapalı kalmasını destekledi" sözleriyle eleştirdi.

Alçı yazısına şöyle devam etti:

"Burada sadece siyasete yönelik eleştiri getirmek de adil olmaz. İktidar ve muhalefetiyle siyasiler kadar hatta bence daha büyük sorumluluk başta Mehmet Ceyhan olmak üzere her gün ekranlarda felaket tellallığı yapan hekimlere ait.

Okulların açılmaması için ellerinden gelen her türlü korkuyu saldılar. Velileri paralize ettiler. Okulların açılmasını toplum için çok büyük bir riskmiş gibi anlattılar. Halbuki bunların bilimsel gerçeklerle alakası yoktu."

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