Nagehan Alçı: Muharrem İnce'nin çok fazla CHP takıntısı var, böyle devam ederse Kılıçdaroğlu’na bırakın zararı yararı bile olabilir

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, CHP’den istifa ederek yeni parti kurma hazırlığında olan Muharrem İnce ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. “Muharrem İnce kesinlikle ekran ışığı olan bir siyasetçi” diyen Alçı, “Ancak çok fazla CHP takıntısı var. İnce’nin CHP’ye vurması mevcut CHP yönetimine kızanlarda bile tepkiye neden olmaya başladı. Böyle devam ederse Kılıçdaroğlu’na bırakın zararı yararı bile olabilir” dedi.

Öte yandan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın parti içindeki söz konusu istifalarla ilgili, “Kimse kıpırdamasın, herkes partisinde kalsın” dediğini aktaran Alçı, “Kısacası şu aşamada Deniz Baykal her ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu çizgisini benimsemese de İnce’ye yeşil ışık yakmıyor ancak bu hep böyle devam edecek değil. Baykal’a yakın birçok isimle konuştum, bendeki izlenim İnce bir ivme yakalarsa bu havanın döneceği yolunda. Kısacası herkes bir ışık görmeyi bekliyor” diye yazdı.

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