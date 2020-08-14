HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, "Muharrem İnce günlerdir beklenen açıklamalarını yaptı, dağ fare doğurdu" düşüncesini dile getirdi.

Alçı, "Salı günü bana 'Perşembeyi bekleyin Nagehan Hanım, bombalar açıklayacağım' demişti. Bu sözlerini çarşamba günü bu köşede yazdım ve yükselttiği beklentiye işaret ederek “Acaba beklentiyi karşılayabilecek mi yoksa dağ fare mi doğuracak?” diye sordum. Yazımın başlığına Muharrem Bey çok kızmış. Herhalde benden yorumsuz bir başlık istiyordu. Şimdi yapacağım yoruma kendisi daha da kızacak belki ama izlenimimi sizlerle paylaşmak zorundayım. İnce’nin dün canlı yayındaki açıklamalarını dinledikten sonra bu soruya cevabım: Evet, dağ fare doğurdu." yorumunu yaptı.

Alçı, "İnce 1000 günde Memleket Hareketi başlatacağını açıkladı. Nedir bu hareketin mahiyeti? CHP’den farkı ne? Çıkış noktası kişisel değilse ne?1000 gün neye işaret ediyor? Hareket diyor ama kendisi dışında ikinci bir isim henüz telaffuz edilmedi. Ben şahsen hiçbir büyük bomba göremedim." ifadesini kullandı.

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