Nagehan Alçı: Miami'deydik, Rasim'le şakalaşıyorduk, bir şey tarif etmek için beni hafifçe itti...

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, eşi Rasim Ozan Kütahyalı başlarından geçen bir anıyı yazdı. Alçı, "Yaklaşık 5 yıl önce Rasim’le Miami’de bir akşam şakalaşarak yürüyorduk. Bir şey tarif etmek için beni hafifçe itti, ama gülüyoruz, konuşuyoruz bir yandan. Bunun üzerine hemen yanıma polisin geldiğini, bir sorun olup olmadığını sorduğunu, benden 3 kez üst üste teyit almadan yanımdan ayrılmadığını unutamam" dedi.

Alçı bugünkü (9 Mart 2018) yazısının ilgili bölümünde başından geçen olayı şöyle sürdürdü:

Belki size bu tavır abartılı gelebilir ama bir meseleyi kökünden çözmek için bizde de böyle hassas bir yaklaşıma ihtiyaç var.

Birkaç gün önce gündeme yansıyan bir haber vardı: Bir grup genç, kadına karşı şiddete dikkat çekmek için bir deney yapıyorlar. Bu deney kapsamında Taksim Meydanı’nda bir adam, sevgilisine herkesin ortasında sözlü ve fiziksel şiddet uyguluyor, yanından geçenler “Kendi meseleleri”deyip ses çıkarmıyor. Ta ki yürüme engelli bir genç gelip erkeğe müdahale edene kadar. Halbuki o cesur gence gerek kalmadan polisin anında müdahale etmesi gerekir...