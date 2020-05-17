Nagehan Alçı: Marketten çıkınca eldiven ve maskeyi nereye atacağız, Vatandaşa kızmakla olmuyor, yer gösterilmezse ne yapsınlar?

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, marketten çıkınca eldiven ve maskeleri atmak için bir alan olmadığını, atık kutularının yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Alçı bugünkü yazısında, "Artık pandemi koşullarında yaşamanın yeni kurallarına epey adapte olduk. Maskelerimiz ve eldivenlerimiz hayatlarımızın olmazsa olmazı. Onlarsız sokağa çıkmıyoruz. Fakat… Bir problem var. Kirli maske ve eldivenlerin kullanıldıktan sonra ortalıkta bırakılmaması gerekiyor. Bu ciddi bir risk. Öte yandan marketlerin birçoğunun kapısında bırakın atık kutusunu, standart çöp kutusu dahi yok. Bakıyorum insanlar ellerinde maskelerle ve eldivenlerle ortada kalıyor ve mecburen birçoğu bunları market çıkışına ya da market kapılarına bırakılan sepetlerin içine atıyorlar." ifadesini kullandı.

Alçı, "Ben de bu konuda epey sıkıntı yaşıyorum. Marketten çıktığımda birçok kez kirli eldiven ve maske ile dolandım, artık yanımda bu atıklar için torba taşıyorum. Ancak torbayı çantama koymaktan da tedirginlik duyuyorum. Etrafımda bu yönde birçok şikâyet var. Sokaklara bu dönemde daha fazla atık kutusu yerleştirmek şart. Özellikle market çıkışları için ayrı bir çalışma yapılmalı… Vatandaşa kızmakla olmuyor, yer gösterilmezse ne yapsınlar?" düşüncesini dile getirdi.

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