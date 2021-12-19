HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, "İfade özgürlüğünün sınırlarını daraltmayacak bir sosyal medya düzenleme getirilmesinin şart olduğunu düşünüyorum" görüşünü savundu.

Alçı yazısında, "Son günlerde en çok konuşulan konulardan biri yapılması planlanan sosyal medya düzenlemesi. O düzenlemenin gerekçesi olarak internette hakaret, iftira ve dezenformasyonun önüne geçmek gösteriliyor. Temel motivasyon siyasi içerikli yalanlar ve itibarsızlaştırma girişimlerini engellemek. Ben de ifade özgürlüğünün sınırlarını daraltmayacak bir düzenleme getirilmesinin şart olduğunu düşünüyorum. Ancak o düzenleme en az siyasi tartışmaların konusu olan iftira ve hakaretler kadar Gacha Life gibi çok tehlikeli içeriklerin erişimine engel getirilmesini de kapsamalı. Cinsel içerikli sitelere girmek ile bu görüntülere erişmek arasında hiç fark yok. Ama minicik çocuklar onları çok yanlış yönlendiren bu içeriğe sorunsuzca ulaşıyor. Bu rezaletin bir an önce önüne geçilmeli... Buradan Milli Eğitim Bakanlığına, uzmanlara ve tüm eğitimcilere de sesleniyorum.. Lütfen çocukları çok kötü etkileyen bu görüntülere karşı siz de güçlü bir ses çıkarın." ifadesini kullandı.