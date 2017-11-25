Nagehan Alçı: FETÖ'nün ordunun içine yayılması, panzehir arayışının bir sonucu

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimine giden süreçle ilgili olarak "FETÖ’nün ordunun içine yayılmasını da enfekte olmuş orduya panzehir arayışının bir sonucu olarak değerlendiriyorum" dedi.

Alçı, "Atilla’nın eşi neden kocasını görmeye gidemiyor?" başlığıyla yayımlanan (25 Kasım 2017) yazısında, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef bir yanlıştan başka bir yanlışa sürüklendik ve 15 Temmuz geldi. Ancak nasıl ki 27 Mayıs, darbecilik virüsünün ordunun bünyesine girdiği tarih ise 15 Temmuz da bu virüsün bünyeden atıldığı tarih olarak kayıtlara geçme potansiyeli taşıyor. 57 yıl sonra ilk kez ordu, seçilmişlere bağlı ve siyaset kurumunu kendi üzerinde bir otorite olarak görüyor. Cumhurbaşkanı’nın sözleri bu dönüşümü ve bugün gelinen noktanın önemini hatırlattığı için çok önemli."