Nagehan Alçı: Ezbere bürokrasiye boğulmaya başladık, kuaföre gitmenin bile kaydının tutulması bence insanı irkiltiyor

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında ezbere bürokrasinin boğulmaya başlandığını belirterek, "Kuaföre gitmenin bile kaydının tutulması bence insanı irkiltiyor" görüşünü savundu.

Alçı, "Kuaförler yeni dönemin ruhuna adapte olarak açıldı. Hijyen kurallarına uyuluyor, randevusuz gidilmiyor. Maskeler, eldivenler hazır… Her şey tamam da ben bir noktaya takıldım. Kuaför salonundan içeri girene imzalaması için bir form veriyorlar. Bakın buraya örneğini koyuyorum. Formda imza attığınız maddelerden biri de 'Son 14 gün içinde yurt dışına seyahatim yoktur' cümlesi. Böyle anlamsız bir şey olabilir mi?" düşüncesini dile getirdi.

Alçı, "Son 14 günde hangimizin yurt dışına seyahati olmuş olabilir? Kuş muyuz uçalım? Korona ile mücadele derken ezbere bürokrasiye boğulmaya başladık. Üstelik kuaföre gitmenin bile kaydının tutulması bence insanı irkiltiyor. Salgın var diye aldığımız nefesin bile kaydedildiği bir dünyada mı yaşayacağız?" ifadesini kullandı.

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