Nagehan Alçı: Ey Ümit Özdağ, tavır koyacaksan devletin güvenlik ve istihbarat kurumlarına koy ama buna yüreğin yok, gık diyemiyorsun korkudan

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın kendisini eleştirdiği videosuna ilişkin bir yazı kaleme aldı. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, nüfuzu kötüye kullanma ve özel hayatın gizliliğini ihlal maddelerini içeren suç duyurusunu ben yapmadım. Devlet yaptı” diyen Alçı, “Kendisini devlet otoritesi yerine koyup bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşına kameralar önünde kimlik ve ruhsat kontrolü yapması, bir yurttaşımızın vergi levhasını sorgulaması, o insanı afişe etmesi, hedef göstermesi bardağı taşırmış. Özdağ da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarını bu olaylarla aştığını gayet iyi biliyor. Tedirginliği bu yüzden” dedi.

"Bana iftira atmak mertlik mi, yiğitlik mi yoksa namertlik, ürkeklik ve korkaklık mı?”

Alçı, Özdağ’a, “Ey Ümit Özdağ, tepki ve tavır koyacaksan senin hakkında bu suç duyurusunu hazırlayan ve işleme koyan devletin güvenlik ve istihbarat kurumlarına koy ama buna yüreğin ve cesaretin yok. Gık diyemiyorsun korkudan” diye seslendi.

Alçı devamında şunları kaydetti:

“Bunun yerine kendi halinde bir yazar olan bana iftiralarla taarruz etmek kolayına geliyor. Gerçek muktedirlere değil bir kadın yazara cinsiyetçi iftiralarla saldırmanın dayanılmaz hafifliği bu. Benim nefret ettiğim ama Özdağ’ın çok sevip kullandığı cinsiyetçi faşizan erkek jargonuyla sorayım: Kendisine suç duyurusunda bulunanlara gık diyemeyip bunun haberini yazdığım için bana iftira atmak mertlik mi, yiğitlik mi yoksa namertlik, ürkeklik ve korkaklık mı?”

"Yine korkacak ve asla öyle bir video hazırlamayacak"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında Özdağ hakkındaki ifadelerini hatırlatan Alçı, “Acaba Özdağ, benimle ilgili hazırladığı iftiralar içeren video gibi kendisini ve partisini açıkça suçlayan MHP lideri ile ilgili de video hazırlayabilecek mi? Tabii ki hayır… Yine korkacak ve asla öyle bir video hazırlamayacak. Sesini çıkaramayacak” diye yazdı.

Yalı tepkisi: Bir daha bu iftirayı bilerek ve isteyerek atarsa davayı açarım

Özdağ’ın “yalı” açıklamasına da tepki gösteren Alçı, bir yalısı olmadığı ifade ederek, “Olmayan yalı ve olmayan tweetler sebebiyle bana iftira atan herkese teker teker dava açıyorum ve kazanıyorum. Başka türlü bu iftiraların önüne geçmek mümkün değil. Normalde Özdağ’a da bu iftiralarından ötürü suç duyurusunda bulunur ve kazanırım ama zaten devlet çok daha önemli olan başka konularda kendisine 3 ayrı suçtan duyuruda bulunmuş. Bunun üstüne bir tekme de ben atmak istemiyorum. Ama bir daha bu iftirayı bilerek ve isteyerek atarsa davayı açarım” dedi.

FETÖ yanıtı

Öte yandan Alçı FETÖ’ye ilişkin iddialara da şöyle sitem etti:

"Bana, Balyoz sanıklarının eşleriyle ilgili tweet attığım iftirasını atanlar öyle şuursuz ki, hazırlayıp 2016'da piyasaya sürdükleri fabrikasyon tweet'in altına 22 Nisan 2010 yazdırmışlar. O tarihte ortada Balyoz davası bile yok. FETÖ'nün 2003'te olmayan ilaç şirketini fabrikasyon belgelerle uydurması gibi. Dahası ben o 2010 Nisan konjonktüründe dış politika gazetecisiyim ve ne Ergenekon ne Balyoz konusunda taraf olan tek bir yazı kaleme almamışım. O dönem benim iç politikayla çok ilgilenmediğim bir dönem. Nasıl bir akılsız iftira bu?"

Özdağ’ın Yeniçağ gazetesindeki yazılarını hatırlatan Alçı, şöyle dedi:

“Bizler o 2014 konjonktüründe FETÖ kelimesinin herkes tarafından kullanılması için mücadele ederken o ‘Hizmet Hareketi’ demeye devam ediyor, bir de FETÖ ile mücadele eden Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesine sekte vuruyordu.”

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Alçı önceki günkü yazısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı teftişle ilgili adı geçen DİYADER iddianamesini eleştirmiş; “Sanki bu iddianameyi Ümit Özdağ bizzat yazmış! İddianamenin bazı bölümlerinde Özdağ tarzı faşizan zihniyet adeta fışkırıyor” demişti. Özdağ ise sosyal medya hesabından bir yanıt videosu paylaşmış, “Benim iddianame yazmak gibi bir adetim yok. Fakat, Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında Nagehan Alçı’nın ve eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın nasıl FETÖ tezgâhı iddianamelerin hazırlanmasına ve daha sonra savunulmasına katkı verdiklerini bütün Türkiye biliyor” demişti. TIKLAYIN - Nagehan Alçı’dan DİAYDER iddianamesi tepkisi: Bu bakış açısıyla yarın Tayyip Erdoğan’a da hapis istenebilir

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