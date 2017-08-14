Nagehan Alçı: Dilara Berberoğlu'na atılan iftira çok çirkin, müptezellik!

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun kızı Dilara Berberoğlu'na ilişkin olarak ileri sürülen "Ekrem Dumanlı'nın oğlu ile evli" iddiasına tepki gösterdi. "Çok çirkin bir iftira atıldı" diyen Alçı, sözlerinin devamında "Gencecik, azimli bir kızdır Dilara. Babasını çıkarmak için uğraşıyor" ifadesini kullandı.

Nagehan Alçı'nın "Ey Türk solcuları, bu sözlerden sonra aynaya bakabilecek misiniz?" başlığıyla yayımlanan (14 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Dilara Berberoğlu'na yapılan müptezellik

Enis Berberoğlu’nun hem kızı hem de avukatı olan Zeynep Dilara Berberoğlu’na çok çirkin bir iftira atıldı. Gencecik, azimli bir kızdır Dilara. Babasını çıkarmak için uğraşıyor. Enis Berberoğlu’na kızabilirsiniz, suçlanmasını haklı bulabilirsiniz (ki ben tutuklanmasının çok yanlış olduğunu ilk günden beri söylemiş ve yazmış bir gazeteciyim), ama öyle bile düşünseniz bu size onun ailesi hakkında ileri geri iftiralar atma hakkı vermez. Bu ülkede birey kavramını bir oturtabilsek birçok problemi çözeceğiz ama nerdee o günler...