Nagehan Alçı: Devlet Bey’in tavrı, demokrasiye sahip çıkmak açısından muhteşemdi, iki küçük tweet'le bu 104 amirali aşil topuklarından vurdu

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 103 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan Montrö bildirisine karşı İyi Parti lideri Meral Akşener ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tepkileriyle ilgili, "Bildiriye Meral Hanım’ın destek vermeyeceğini tahmin ediyordum ama bu kadar sert sözlerle o 104 amirale yükleneceğini düşünmemiştim. Kitabın tam ortasından konuştu Akşener. Öyle 'Aman denge kurayım. Ne şiş yansın ne kebap' gibi yollara tenezzül etmedi. Çok içten ve hakikiydi. Bu tuhaf bildiriyi yazanlardan lafını hiç esirgemedi. Peki ya Devlet Bahçeli? Devlet Bey’in tavrı da demokrasiye sahip çıkmak açısından tek kelimeyle muhteşemdi dün. Özetle iki milliyetçi partinin iki lideri askeri vesayetçiliğe karşı en vurucu sözlerle sivil ve demokrat tavır koyma konusunda adeta birbirleriyle yarıştılar. Birbirine rakip iki milliyetçi parti MHP ve İYİ Parti dün Türk milliyetçiliği ideolojisinin askercilik ve postalcılık anlamına gelmeyeceğini tüm Türkiye’ye ispatladılar" yazdı.

Bildiriyi, "apaçık bir muhtıra girişimidir, sivil siyasete bir gözdağıdır" diye nitelendiren Alçı, "AK Parti’den de dün çok sayıda sert açıklama geldi. Bu bildirinin muhatabı hükümet olduğu için bu açıklamaları bekliyordum. Fakat açık konuşayım AK Parti cephesinden hiçbir açıklama MHP lideri Devlet Bahçeli’nin tweetleri kadar yankılanmadı. Etki gücü bakımından dünün influencer şampiyonu Devlet Bahçeli’ydi. Çünkü Bahçeli sadece iki küçük tweet'le bu 104 amirali birden tam aşil topuklarından vurdu" görüşünü savundu.

Alçı, "Maalesef çoğu CHP’li bu gece yarısı bildirisinin yanında saf tuttu. Benim değer verdiğim bir siyasetçi olan Kemal Kılıçdaroğlu ise suya sabuna dokunmayan yetersiz bir açıklama yaptı. Aslında ben Kemal Bey’in müttefiki Meral Hanım’ın o cesur konuşmasını dinlerken 'Helal olsun Akşener' dediğine ve tüm söylediklerine iştirak ettiğine eminim. Sayın Kılıçdaroğlu’nun siyasal perspektifini iyi bildiğimi düşünüyorum ama işte o CHP markası ve o CHP genetiği koskoca bir genel başkanın bile ağzını bantlamasına yol açabiliyor. Bu genetik yüzünden Kemal Kılıçdaroğlu ya da diğer gerçek demokrat CHP’liler kalkıp bir Meral Akşener kadar cesur konuşamıyor" görüşünü savundu.

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