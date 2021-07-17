Nagehan Alçı'dan vekaleten atanan Boğaziçi rektörüne "Can Candan" tepkisi: İşe başlar başlamaz çok yanlış bir iş yaptı, ne yapıyorsunuz Allah aşkına!

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Boğaziçi Üniversitesi'nin Türkiye'nin tartışmasız 1 numaralı markası olduğunu belirterek, "Melih Bulu yerine vekaleten atanan Mehmet Naci İnci ilk icraat olarak okulun sevilen hocalarından Can Candan’ın görevine sorgusuz sualsiz son verdi. İşe başlar başlamaz çok yanlış bir iş yaptı.

Bu, var olan ve sönme eğilimine giren Boğaziçi yangınına benzin dökmek değildir de nedir Mehmet Naci Hoca? Ne yapıyorsunuz Allah aşkına?

Siz 27 senelik Boğaziçi hocasısınız. Boğaziçi geleneğinde bir öğretim görevlisinin içinde olduğu bölümün ve fakültenin diğer akademisyenlerinin görüşü alınmadan “okuldan atma” gibi bir işlem gerçekleşemez. Zaten bu kurumsal kültür ve gelenek sebebiyle Boğaziçi diğer tüm Türk üniversitelerinden farklıdır." diye yazdı.

Son 5 yıllık dönemde Boğaziçi Üniversitesi'nde hiçbir hocanın bu şekilde apar topar üniversiteden atılmadığına işaret eden Alçı, "Sayın Mehmet Naci İnci, eğer siz “Ben yaptım oldu” derseniz bu üniversite Boğaziçi olmaktan çıkar ve öğrencilerinin bile hiçbir fakültesine saygı duymadığı tabela üniversitelerinden biri haline gelir." ifadelerini kullandı.

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Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından vekaleten göreve getirilen Naci İnci, üniversitede sinema ve belgesel alanında dersler veren akademisyen Can Candan'ın derslerine son vermişti.