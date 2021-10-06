Nagehan Alçı'dan "Suriyeli ya da başka memleketli Fatih'te ev kiralayamaz" diyen AKP'li başkana: Tanju Özcan'ın 10 kat su parası alması kadar vahim

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın "Suriyeli ya da başka memleketli Fatih'te ev kiralayamaz" sözlerini değerlendirdiği yazısında, "Bizzat tanıdığım bir insan olan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan’ın böyle bir açıklama yapmasını çok garipsedim. Üstelik aynı açıklamada "Başkaları gibi göçmen karşıtlığı üzerinden konuşmuyoruz" diyor.

Yaşama izni, ikamet izni olan insanlara ev vermemek en az başkaları diye kast ettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Suriyelilerden 10 kat su parası alması kadar vahim. Öte yandan anlamadığım bir nokta var. Belediye kimin kime ev kiralayacağına nasıl ve hangi araçlarla karışıyor?" ifadelerini kullandı.

Göç İdaresi Müdürü'nü arayıp ikamet yasağının başka ilçelerde alınıp alınmayacağını sorduğunu ifade eden Alçı, "Bu Sayın Bakanımız Süleyman Soylu’nun başkanlığında alınmış bir karar. Belli aralıklarla toplanıp durum değerlendirmesi yapıyoruz. Nerelerde yoğunluk var, nasıl bir yol izlemeliyiz toplantıları bunlar. Esenyurt ve Fatih’te kapasite üstü bir durum olduğu düşünülüp o ilçeler yeni ikamete kapatıldı. Şu anda bu durumda başka ilçe yok, olursa oralarda da benzer kararlar alınabilir. İstanbul zaten 2019’da geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin kayıtlarına kapanmıştı Nagehan Hanım" yanıtını aldığını aktardı.

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