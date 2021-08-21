Nagehan Alçı'dan kendisine "gözümde değeri olmayan insansınız" diyen Prof. Ceyhan'a: Sempatik bir insan olarak görüyorum, sevimli huysuzluğunu seviyorum

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, AKP hükümetinin pandemi sürecinde okullar konusunu iyi yönetemediğini, okulların 1.5 yıldır neredeyse kapalı tutularak yanlış yapıldığını belirterek, "Maalesef okulların açılmasına karşı çıkarak bir neslin mahvedilmesi yönünde görüş belirtenler kazandı. Zaten Ziya Selçuk biraz da o yüzden istifa etti. Fakat geçtiğimiz 1.5 yıl boyunca hatasında ısrar eden hükümet sanki bu sefer beni yanıltacak ve okulları tam zamanlı açacak gibi görünüyor.

Bu sefer anaokulundan üniversiteye kadar yüz yüze eğitimde kararlı olunmalı. Herkes aşılanmalı ve hayat devam etmeli. Tüm öğretmenler ve akademisyenler de artık normale dönmeyi desteklemeli. Evrensel bilim bunu söylüyor. Üniversite kazandığı halde daha henüz fakülte binasını bile görmemiş milyonlarca üniversite öğrencisi var. Artık Yeter! “Okulları asla açmayalım ama tüm oteller, düğünler, eğlence yerleri açık olsun” lobisi bu sefer kaybedecek gibi gözüküyor." diye yazdı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'la yaşadığı tartışmayı da köşesine taşıyan Nagehan Alçı, "Benim Mehmet Ceyhan ile ilgili yazdığım iki yazıda da amacım okulları hep kapalı bırakmak isteyen lobinin en çok kullandığı hatta istismar ettiği olgu olan “Mehmet Ceyhan böyle diyor” argümanını onların elinden almaktı.

Yoksa son derece sempatik bir insan olarak da gördüğüm Mehmet Ceyhan ile hiçbir kişisel problemim olamaz. Kaç kez beraber yayına çıktık.

Fakat Mehmet Hoca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliğini çok istediği halde kabul edilmemesinin yarattığı hayal kırıklığını söylemlerine yansıttıkça problem büyümeye başladı bence... Benimle ilgili söylediklerine de hiç kızmıyorum. O benimle ilgili ne kadar ağır sözler söylerse söylesin ben her zaman kendisine saygı duyacağım. Sevimli huysuzluğunu seviyorum da ayrıca. Bu mesele kişisel bir konu değil. Profesörler de bazen duygusallaşıp ergen çocuklar gibi davranabilirler. Okullar açılıyorsa ve artık Mehmet Ceyhan insanlarımıza paranoya aşılamayacaksa benim için mesele bitmiştir." ifadelerini kullandı.

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