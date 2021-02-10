Nagehan Alçı’dan Bilim Kurulu üyelerine çağrı: Çocuklarımıza daha fazla kıymayın

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, bugün toplanacak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerine okulların açılmasına karar vermeleri için çağrıda bulundu.

Alçı, "Bu ülke ne hikmetse pandemide okulları en tehlikeli yer olarak gördü. Ya da feda edilebilecek ilk adres… Galiba ikincisi. Bu stratejiyi Bilim Kurulu belirledi. Ben buna artık ‘yeter’ diyorum! Bilim Kurulumuzun saygıdeğer üyeleri, çocukların tümünün tam zamanlı olarak okullarına kavuşmaları ne zaman önceliğiniz olacak? Bugüne kadar hep ‘ne olur ne olmaz evde dursunlar’ dediniz. Sayın Bakan Ziya Selçuk’u da siz durdurdunuz." görüşünü savundu.

Alçı, öğretmenlerin aşılama listesinden yukarı sıraya çekilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Alçı yazısında, "O nedenle bugünkü kritik toplantı öncesi Bilim Kurulumuzun değerli üyelerine teker teker yalvarıyorum. Yoğurdu artık çocuklarımız üzerinden üfleyerek yemeyin. Risk görüyorsanız geri kalanı kapatmayı salık verin ama bu ülkenin gelecek nesilleri tamamen mahvolmadan çocukları okullarına kavuşturun" ifadesini kullandı.