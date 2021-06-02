Nagehan Alçı'dan Atatürk'e atfen "zalim ve kafir" diyen Demirkan'a: Şart mıydı o ayeti seçmek ve önüne tartışma yaratacağı apaçık olan o cümleleri eklemek Sayın Hocam?

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Ayasofya'daTürkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e atfen "zalim ve kafir" diyen imam Mustafa Demirkan'ın gereksiz bir tartışmayı körüklediğini İslamcı-Kemalist çatışmasını bir kez daha derinleştirdiğini savunurken, "Şart mıydı o ayeti seçmek ve önüne tartışma yaratacağı apaçık olan o cümleleri eklemek Sayın Hocam?" diye sordu.

Alçı, "Öte yandan bir cümle üzerinden ortaya çıkan bu infial hali yalnızca o cümle ile açıklanamaz. Burada başka bir şey var. Aşağıda biriken gerilim kendine dışarı çıkmak için bir fay hattı arıyor sanki. Neden gerilim var, derseniz… Bence sebebi riyakarlık. Toplum olarak iki kesim de kendi tabularına sıkı sıkıya sarılmış" dedi.

"Bu ülkede Atatürk’ü sevmeyenler de var. Olabilir. Atatürkçüler buna kızabilir, Kemalistler çıldırabilir ama hakaret edilmediği sürece bu bir suç değil. Fakat ortam öyle anti özgürlükçü ki Atatürk’ü sevmiyorum diyeni dahi apar topar götürüyorlar. O nedenle bu kesim gerçek fikirlerini hep içine atıyor" diyen Alçı, şu ifadeleri kullandı:

"Anti özgürlükçü ortam yalnızca Atatürk üzerinden değil, çift taraflı yürüyor.

Diğer yanda 'yüzde 99’u Müslüman' olan Türkiye miti var. Kağıt üzerinde bu doğru olabilir ama birçok araştırma gösteriyor ki gerçekte deistlerin ve ateistlerin sayısı giderek artıyor. Onlar da kendilerini ifade edecek bir ortam bulamıyorlar.

Şayet gerçek fikirlerini dile getirseler linç ediliyorlar, hedef gösterilmekten korkuyorlar.

Türkiye işte bu iki sıkışmışlık hali arasında gerildikçe geriliyor.

Atatürk’ü seviyor gibi yapanlar kendi riyakarlıklarından, İslam’a inanıyormuş gibi yapanlar da yine kendi riyakarlıklarından bunalıyorlar. Bu gergin ortamda da en ufak bir söz kar topu gibi büyüyor.

Biz devamlı bu hiçbir yere varmayan gerginlikler ile vakit kaybeden bir ülke olmak istemiyorsak özgürlük alanlarını genişletmek zorundayız."

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