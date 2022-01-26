Nagehan Alçı: Covid'in faturası kendisinden çok daha vahim bir baskı ve müdahale aracına dönüştü, artık bu gidişe ‘dur’ demek lazım

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Koronavirüs karantinasını eleştirdiği bugünkü yazısında, “Bence kısıtlama adı altındaki yasakları yeniden ele almanın vakti geldi. Covid'in faturası kendisinden çok daha vahim bir baskı ve müdahale aracına dönüştü. Artık bu gidişe ‘dur’ demek lazım…” dedi.

Alçı yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

“Etrafıma bakıyorum, herkes pandeminin yarattığı global endişe ve korku havasına teslim. Aşılı olup, enfekte olanlar en fazla ayakta geçirebilecekleri hafif bir grip yaşıyorlar. Kimsenin öyle ciddi bir şikayeti vs yok. Ama zihinler otomatik olarak yeni kurallara uyum sağlamış durumda. Kaybedilen zaman, abartılı tedbirler ile ihlal edilen bireysel özgürlük alanı çoğunluğu pek de rahatsız etmiyor sanki.

İtiraz edenler var tabii. Özellikle Batı’da sayıları da oldukça fazla. Ancak bunlar genellikle aşı karşıtları. Kısıtlamalara karşı çıkarlarken çoğunlukla virüsün tehlikesini yok sayıyorlar. Halbuki ben bu tehlikeyi kabul ediyor ama geldiğimiz noktada artık aşı ile sağladığımız durumda alınacak risk ve bunu önlemek için uygulanan tedbirler arasında büyük bir tutarsızlık olduğunu söylüyorum.

Bu işte bir yanlışlık, bir tuhaflık var. Dünya kendini içinden nasıl çıkacağını bilemediği bir kozaya hapsetti. İki vakada kapanan sınıflar, gidilemeyen seyahatler, tamamlanamayan işler… Tedbirin kendisi hastalıktan kat kat büyük bir tehlikeye dönüşüyor.

Bence kısıtlama adı altındaki yasakları yeniden ele almanın vakti geldi. Covid'in faturası kendisinden çok daha vahim bir baskı ve müdahale aracına dönüştü. Artık bu gidişe ‘dur’ demek lazım…”

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